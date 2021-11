Heuböck soll Kleinhagauer im Pressbaumer Gemeinderat nachfolgen

Nach dem überraschenden Rücktritt von Jugendgemeinderat Florian Kleinhagauer vergangene Woche gilt es nun, seine Nachfolge zu bestimmen. In der Gemeinderatssitzung heute Mittwoch soll der Nachfolger von den Mandataren des Gemeinderats gewählt werden.

Wie der NÖN mitgeteilt wurde, soll diese Funktion künftig Kurt Heuböck übernehmen. Heuböck ist Obmann der NÖAAB-Ortsgruppe Pressbaum und war selbst bereits von 2010 bis 2013 als Gemeinderat in Pressbaum tätig.

„Ich hatte nicht viel Wahl gehabt, weil ich gerade auf einem Berg stand, wo die Verbindung nicht gerade gut war.“Heuböck schmunzelnd zur Situation als er vom Bürgermeister gefragt wurde

„Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner hat mich gefragt, ob ich diese Funktion übernehmen könnte. Ich hatte nicht viel Wahl gehabt, weil ich gerade auf einem Berg stand, wo die Verbindung nicht gerade gut war“, schmunzelt Heuböck. Außerdem sei er in der Reihenfolge der Kandidatenliste der Nächste gewesen, weshalb er damit beauftragt wurde, schildert Heuböck.

Aber nicht nur die Reihenfolge war ausschlaggebend, wie der NÖAAB-Obmann erzählt. „Josef Schmidl-Haberleitner braucht für diese Funktion jemanden, der tagsüber Zeit hat und bei den verschiedenen Terminen, wie Grund- und Bauverhandlungen, verfügbar ist. Die Jungen sind alle berufstätig, haben ein gewisses Karrierestreben und haben untertags nicht so viel Zeit.“

„Soll zu keinem Stillstand kommen“

Grundsätzlich war Heuböck nicht bestrebt, noch einmal als Mandatar im Gemeinderat zu sitzen. Er sieht sich daher als jemand, der in einem Ausnahmefall einspringt. Dennoch hat er klare Ziele vor Augen. „Mir geht es darum, dass sich die Gemeinde als solche bewegt, und dass es vor allen Dingen nicht zu einem Stillstand kommt“, sagt Heuböck.

Sein Hauptanliegen liegt, als ehemaliger Kommandant der Feuerwehr Pressbaum, beim Neubau des Feuerwehrhauses. „Da sind wir jetzt hoffentlich auf einem guten Weg, sodass wir noch im Dezember mit der Baudurchführung beginnen können“, zeigt sich Heuböck zuversichtlich.

Momentan sei man aber noch in der Angebotsphase. „Wenn alle Angebote da sind, hoffen wir, dass wir sobald wie möglich mit dem Abriss alter Anlagen – soweit erforderlich – und den Aushubarbeiten starten können, um im ersten Quartal 2022 schließlich den Neubau in Angriff nehmen zu können. Das werden wir aber in den kommenden Wochen sehen.“

Heute Mittwoch soll Heuböck als Gemeinderat gewählt werden. Mit welchen Funktionen er betraut wird, stand zu Redaktionsschluss noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit fest, eines konnte Heuböck aber schon verraten: „Voraussichtlich werde ich in den Prüfungsausschuss kommen, alles Weitere wird sich schließlich in der Sitzung am Mittwoch zeigen.“