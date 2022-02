Jugendwebsite in Purkersdorf im Aufbau

Die Stadtgemeinde hat ihre Jugendumfrage beendet: Mehr als 450 junge Purkersdorfer haben ihre Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen geäußert. Das entspricht einem Rücklauf von etwa 35 Prozent. Laut Stadt sei dies in Coronazeiten eine gute Quote, da auch keine Info-Treffen mit den Jugendlichen stattfinden konnten. „Sobald die Antworten der Umfrage ausgewertet wurden, wird sich der Jugendausschuss mit den Ergebnissen auseinandersetzen“, so SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Die Jugend entscheidet

Damit die Ideen der Jugendlichen auch eine Plattform bekommen, wurde einstweilen im Auftrag der Stadtgemeinde von Andreas Bintinger und Teresa Kropatschek eine neue Jugendwebsite aufgesetzt.

„Die Homepage dient zur Kommunikation zwischen Stadtpolitik und Jugendlichen. Zu den Umsetzungs-Workshops von Jugendprojekten soll über die Homepage eingeladen und Zwischenergebnisse präsentiert werden. Des Weiteren können die Jugendlichen dort Informationen austauschen, Ideen für Purkersdorf einsenden und einen Jahreskalender mit Events erstellen“, erklärt ÖVP-Jugendstadtrat Albrecht Oppitz.

Neuer Fernseher wird verlost

Und auch bei der Website bittet die Stadt junge Menschen um ihre Ideen: Diese können in den nächsten Wochen Vorschläge einbringen, wie die neue Kommunikationsplattform heißen soll. „Die Kinder und Jugendlichen sollen sich Gedanken machen, einen Namen für die Website vorschlagen und diesen begründen. Der beste Vorschlag wird zum Schluss das Rennen machen“, so SPÖ-Gemeinderat Dieter Pawlek.

Unter allen Einsendungen wird ein 55-Zoll-Fernseher von Milan Stojanovic, Chef der Firma EAI, verlost. Bei Bedarf kann die neue Jugendwebsite auch erweitert werden. Junge Purkersdorfer, die an der Mitentwicklung der Homepage interessiert sind, können sich unter www.purkersdorf.at/jugend anmelden.

Jugendausschuss steht in den Startlöchern

Die Mitglieder des Jugendausschusses warten jetzt auf die Umfrageergebnisse, damit sie mit der Ausarbeitung von neuen Angeboten starten können. „Als Ausschuss sind wir dafür verantwortlich, die Weichen für die Zukunft zu stellen. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass hier alle Parteien an einem Strang ziehen. Wir wollen den Kindern und Jugendlichen eine coole Zukunft mit Perspektiven ermöglichen und ihre Ideen umsetzen“, so Grüne-Gemeinderätin Susanne Klinser.

