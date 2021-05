Leider musste die Veranstaltung aufgrund der schlechten Wetterprognose angesagt werden:

Schlechte Wetterprognose Gablitzer Kunstfrühling findet nicht statt

Eigentlich hatten Josef Vyborny, leidenschaftlicher Fotograf und Besitzer des „Gablitzer Kunstkellers“, sowie Künstler Gerald Frey geplant, am 8. Mai die Gablitzer Hauptstraße in eine Kunst-Bühne zu verwandeln. Der vergangene Lockdown machte den Organisatoren aber wie so oft einen Strich durch die Rechnung. Nach dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ haben die beiden Künstler aber einen neuen Termin gefunden: „Nach einer corona-bedingten Komplettabsage im Jahr 2020 und einer ebenfalls corona-bedingten weiteren Verschiebung hoffen wir sehr, das Programm des ,Gablitzer Kunstfrühlings‘ nun am 22. Mai durchziehen zu können“, erklärt Vyborny.

Der „Gablitzer Kunstfrühling“ findet auf dem Parkplatz beim Ärztezentrum (1), beim Eignerhaus (2), beim Dorfcafé (3), im Kunstkeller (4), im Freyraum (5) und im daneben liegenden Garten (6) statt. privat, privat

Seit Februar waren alle Künstler eingeladen, sich zu melden und mitzumachen. Neben den Kunstschaffenden wird es auch einen Flohmarkt geben. Und gemeldet haben sich viele: Insgesamt werden 40 Aussteller ihre Arbeiten und Werke unter freiem Himmel präsentieren. „Die Sehnsucht ist nach einem Jahr kultureller Enthaltsamkeit sehr groß“, sagt der Fotograf.

„Die Sehnsucht nach einem Jahr kultureller Enthaltsamkeit ist sehr groß.“ Organisator Josef Vyborny

An sechs Stationen im Ortskern (siehe Bild oben) wird der „Gablitzer Kunstfrühling“ stattfinden. Ob Malerei, Skulpturen oder Musik – jede Form von Kunst soll ihren Platz finden. „Musikalisch haben wir mit Robert Shumy eine Ikone der österreichischen Musikszene an Land ziehen können. Seinen poppigen Gitarrenklängen können Besucher am Nachmittag Gehör schenken“, sagt Vyborny.

Unter der Einhaltung der Covid-Bestimmungen ist auch für Essen und Getränke gesorgt. Das Dorfcafé Gablitz, der karitative Verein Vorstadtherzen, Markus Führer mit seinem „Gablitzer Bier“ und Winzer Wimmer aus Fels am Wagram werden für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.

Kunstwerke werden auch verlost

Die Kunstausstellungen und die Musik sind aber nicht die einzigen Programmpunkte, die es beim „Gablitzer Kunstfrühling“ geben wird. „Am Abend wird es auch eine Verlosung von Kunstwerken geben. Die Lose können Gäste untertags von den ausstellenden Künstlern erwerben“, erklärt der Organisator.

Die Teilnahmegebühr von 20 Euro bleibt außerdem, wie bereits berichtet, nicht beim Veranstalter, dem Verein für Tourismus und Freizeit Gablitz, oder bei den Organisatoren Vyborny und Frey, sondern soll für einen karikativen Zweck gespendet werden. „Wir hoffen auf eine entspannte und gut besuchte Veranstaltung unter freiem Himmel und ohne Regen“, freut sicht Vyborny.