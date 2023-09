Schäden an Pressbaumer Bäumen festgestellt

Kürzlich wurden der örtliche Baumbestand in der Stadtgemeinde kontrolliert, um eine Gefährdung in Bezug auf die Verkehrssicherheit ausschließen zu können. Zu Beginn erfolgte eine Sichtkontrolle, um bestimmte Pathogene, also krankheitserregende Defekte und statisch relevante Schäden erkennen zu können.

Dabei wurden im Bereich der Bundesstraße 44 und der Forsthausstraße (Ortsteil Rekawinkel) vom Sachverständigen der Österreichischen Bundesforste bedeutende Schäden festgestellt, die einer Behandlung bedürfen. Die Maßnahmen reichen vom Kronenschnitt der Linden bis zum Entfernen einiger Obstbäume. Gemeinsam mit dem Wirtschaftshof-Direktor Manfred Hebenstreit, dem Sachverständigen der Bundesforste sowie einem Vertreter der Bürgerliste WIR! einigte man sich, dass eine Nachpflanzung empfohlen wird. Das Nachpflanzen von Obstbäumen soll vom Land gefördert werden.