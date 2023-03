Albrecht Oppitz als Vizebürgermeister nominiert

Mitte März legt ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Kirnberger seine politischen Funktionen in der Stadtgemeinde zurück. Montagabend tagte der Parteivorstand, um seine Nachfolge zu nominieren. Für das Amt des Vizebürgermeisters schlägt die ÖVP Albrecht Oppitz vor. Oppitz ist aktuell Stadtrat für Familie, Jugend, Sport und Vereine. Gemeinderätin und Stadtparteiobfrau Waltraud Frotz wurde einstimmig als Stadträtin für Kultur und Wirtschaft nominiert. Den freien Platz im Gemeinderat soll Erwin Klissenbauer übernehmen.

"Ich danke Andreas Kirnberger für seine Arbeit, auf der wir aufbauen können. Er hat uns nun die Möglichkeit gegeben, das Team der ÖVP abseits von Wahlkämpfen neu aufzustellen", so Albrecht Oppitz.

"Wir stehen weiterhin für eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne unserer Heimatstadt. Wir werden unsere Standpunkte, für die wir gewählt wurden, in die Koalition mit der SPÖ einbringen. Denn die anstehenden Projekte können am Besten gemeinsam gelöst werden. Miteinander für Purkersdorf", so Stadtparteiobfrau Waltraud Frotz abschließend.

