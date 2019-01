Die Mitglieder des Wirtschaftsbundes aus der Region sind heiß begehrt. Zuletzt schaffte es der Wolfsgrabener Wolfgang Ecker an die Spitze des Landesverbandes und mit ihm als Finanzreferent auch der Purkersdorfer Ex-Gemeinderat Jürgen Sykora. Ecker will sich nun voll und ganz seinen neuen Aufgaben beim Wirtschaftsbund widmen, was eine Lücke in der Wirtschaftskammer-Außenstelle in Purkersdorf hinterlässt, wo er bislang ebenfalls als Obmann tätig war. Als sein Nachfolger wurde nun der Obmann des Wirtschaftbundes Purkersdorf und ÖVP-Chef Andreas Kirnberger gewählt. Die NÖN sprach mit dem neuen Obmann der WKNÖ-Außenstelle.

„Ich habe in der Jungen Wirtschaft begonnen und bin über diese dann auch in die politische Funktion als ÖVP-Chef Purkersdorfs gekommen“, erklärt Andreas Kirnberger. Er sei selbst begeisterter Unternehmer und betreibe seine Agentur seit 2004. Nun wurde er von Wolfgang Ecker für seine Nachfolge vorgeschlagen. Der Teilbezirk Wirtschaftsbund Purkersdorf hat ein Vorschlagsrecht und hat Kirnberger hier einstimmig nominiert. „Kirnberger ist die beste Wahl für Purkersdorf. Ich wünsche ihm viel Erfolg und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, streut auch Ecker seinem Nachfolger Rosen.

2.200 Betriebe in der Region

Das Einzugsgebiet der Außenstelle geht von Purkersdorf bis Pressbaum und umfasst darin rund 2.200 Betriebe in der Region. „Die Wirtschaftskammer-Außenstelle betreut alle Mitglieder in allen Belangen, beantwortet Fragen, gibt Hilfestellungen“, so Kirnberger über seine neuen Aufgaben. Vor allem bei aktuellen Themen wie Fachkräftemangel, Lehrlingsausbildung- und Findung sowie Digitalisierung sei die Wirtschaftskammer derzeit gefragt.

„Die Wirtschaftskammer ist ein sehr großer Informationspool. Dort sitzen die Experten für alle Unternehmer, auch Einzelunternehmer und KMU, also Klein und Mittelbetriebe. Vertragsangelegenheiten, Mitarbeiterfragen, alles was das tägliche Geschäftsleben ausmacht, wird hier behandelt“, so Kirnberger.

Als eines seiner ersten Vorhaben in dieser Funktion will er die Vernetzung von Unternehmern und die Kommunikation vorantreiben. Dabei stehen Betriebsbesuche in allen Gemeinden im Vordergrund. „Ich will mir einen Eindruck vom aktuellen Stand der Dinge verschaffen und dadurch auch Feedback bekommen“, so Kirnberger. Das Feedback soll dann in die Veranstaltungsplanung einfließen.

Seine Tätigkeit als Purkersdorfs ÖVP-Chef und Gemeinderat will er durch seine neue Funktion aber weiterhin ausüben. „Da wird es keine Veränderung geben“, sagt Kirnberger, der sich vor allem bei Wolfgang Ecker für das Vertrauen bedanken möchte.