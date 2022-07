Nachgefragt Was wurde aus ... Pressbaums Ex-Gemeinderat Franz Kerschbaum?

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Franz Kerschbaum, ehemaliger Gemeinderat in Pressbaum und Ortsvorsteher in Rekawinkel Foto: privat

Z weimal war Franz Kerschbaum Gemeinderat in Pressbaum, von 2005 bis 2006 sowie von 2015 bis 2020, in dieser Zeit war er außerdem Ortsvorsteher in Rekawinkel. Ihm war es wichtig, in der Kommunalpolitik für die Bevölkerung etwas zu machen.