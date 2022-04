Betriebe in der Region Purkersdorf setzen auf Photovoltaik-Anlagen

Werbung

Auf erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit legen immer mehr Betriebe großen Wert. Auch in der Region gibt es einige Unternehmen, die sich dafür entschieden haben. Schon vor zehn Jahren hat man beim Neubau der Raiffeisenbank in Pressbaum auf Nachhaltigkeit gesetzt.

„Dementsprechend ist die Raiffeisenbank in Pressbaum als Passivhaus geplant und umgebaut worden, übrigens damals das erste Projekt dieser Art in Niederösterreich“, berichtet Raiffeisenbank-Pressesprecherin Andrea Felber. Vor allem in Hinblick auf die Energieeffizienz – und diese sei in engem Zusammenhang zur CO2-Bilanz zu sehen – erschien es damals höchst an der Zeit, das Bankgebäude in Pressbaum an die neuen Anforderungen anzupassen.

„Die Raiffeisenbank Wienerwald hat sich über viele Jahre als Spezialist in Sachen Sanieren, Energiesparen und Energieeffizienz etabliert. Ein Thema mit dieser Vehemenz zu vertreten, selbst aber in einem vom energetischen und Nachhaltigkeits-Standpunkt aus gesehen, nicht mehr vertretbaren Gebäude zu arbeiten, stellte eine klare Diskrepanz dar“, erklärt Felber. Der verantwortungsvolle und sparsame Ressourceneinsatz sei schon vor zehn Jahren ein brennendes Thema gewesen „und vor allem für uns ein wichtiges Anliegen“.

Nach Abschluss der Planungsphase, die sich über mehrere Jahre erstreckte, sperrte Anfang Juni 2012 die „alte“ Bankstelle Pressbaum, die zugleich das Hauptinstitut mit Sitz der Geschäftsleitung ist, ihre Türen für etwa ein Jahr, um den Fachleuten Platz zu machen, und den Umbau in ein Passivhaus zu realisieren.

Flachdach mit Photovoltaik-Anlage

„Das gesamte Gebäude wird über eine Wärmepumpenanlage – neun Tiefenbohrungen – beheizt, beziehungsweise gekühlt und zusätzlich mit einer Lüftungsanlage belüftet“, weiß Felber. Weiters befindet sich eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach. Die Anlage ist auf 20 kWp (Peak) ausgelegt. Die Fassade wurde neu gestaltet und eine thermische Sanierung des gesamten Gebäudes durchgeführt.

Seit Beginn (Oktober 2013) wurden 154.000 kWh produziert, die CO2-Ersparnis beträgt bis jetzt 108.000 kg.

„Da Zeitpunkt des Stromverbrauchs und -produktion nicht deckungsgleich sind, speisen wir sowohl ins Netz ein und kaufen aus dem Netz zu“, so Felber abschließend.

Das weiß auch Michael Metze, Geschäftsführer der Mo-Energy GmbH in Purkersdorf. Er hat auf seinem Privathaus eine Photovoltaik-Anlage. „Damit bin ich gerüstet. Auch mein E-Auto, das ich seit acht Jahren habe, lade ich damit auf. Nur von November bis Februar kann ich mich aufgrund der Umwelteinflüsse nicht selbst versorgen“, sagt er. Die Anlage hat er jetzt seit vier Jahren und sie soll jetzt auch von siebeneinhalb auf zehn Kilowatt Stunden erweitert werden. Da sich sein Unternehmen mit nachhaltigen Lösungen (im Bereich LED) beschäftigt, war für ihn klar, dass er diese Themen auch privat erforschen möchte.

