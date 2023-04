Purkersdorf: Lösung für ehemaliges AHS-Provisorium gefunden

Ursprünglich war es als Ausweichquartier für das Purkersdorfer Gymnasium gedacht. Bekannt als AHS-Provisorium wurde es schließlich viele Jahre lang genutzt. Die WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH) kaufte das Gebäude, das auf Privatgrund steht, 2003 der Stadtgemeinde Purkersdorf ab und vermietete es daraufhin an unterschiedliche Firmen. Da der Zustand des Gebäudes mit den Jahren immer schlechter wurde und der Pachtvertrag mit dem Grundstücksbesitzer ausläuft, wurde angedacht, das Gebäude wegzureißen.

In vergangener Gemeinderatssitzung brachte Stadtrat Josef Baum (Liste Baum) den Antrag ein, das ehemalige AHS-Provisorium hinsichtlich einer Nachnutzung für eine mögliche Kindergarten- beziehungsweise Kinderbetreuungseinrichtung zu prüfen. Laut dem Sachverhalt ist eine Kündigung per 31. März 2023 von Gemeinde und WIPUR festgelegt worden sowie die Abtragung des Gebäudes und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands bis 30. Juni 2023. „Insbesondere angesichts des absehbaren großen Bedarfs für Schulräume und Kinderbetreuungseinrichtungen erscheint es zweckmäßig, kurzfristig eine Begutachtung und eine Kosten-Nutzen-Überlegung zu machen“, heißt es dazu im Sachverhalt.

Vizebürgermeister und Baustadtrat Viktor Weinzinger (l.) und Bürgermeister Stefan Steinbichler freuen sich, dass nun eine Lösung für eine mögliche Nachnutzung gefunden werden konnte. Foto: NÖN, Melanie Baumgartner

Die Gemeinde folgte dem Vorschlag und ließ die Holzkonstruktion schließlich von einem Experten prüfen. Dabei kamen sie zu überraschenden Ergebnissen. „Entgegen unserer Erwartungen sind die Wandelemente noch in so gutem Zustand, so dass man sie wieder verwenden kann“, erklärt Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ). „Wir werden das Gebäude abbauen und mit den Wandelementen neu aufbauen“, sagt er weiter. In welcher Form das sein wird, steht noch nicht fest. In den nächsten Wochen soll ein neuer Mietvertrag aufgesetzt werden.

Mit den neuen Regelungen des Landes NÖ hinsichtlich der Kinderbetreuung kommen die Gemeinden zunehmend in Bedrängnis. Ab September 2023 soll es für alle zwischen 0 und 6 Jahren eine kostenlose Vormittagsbetreuung geben. Ab September 2024 werden Kindergärten schließlich für alle Kinder ab 2 Jahren geöffnet. Zusätzliche Gruppen werden notwendig, Plätze in den Gemeinden ist dafür aber kaum gegeben. Damit eröffnet sich für die Stadtgemeinde eine neue Möglichkeit, mehr Platz für die Kinderbetreuung zu schaffen.

