„Für mich war er ein liebenswerter Freund, auf den man sich in guten als auch in schlechten Zeiten bedingungslos verlassen konnte. Seine Liebe galt seiner Familie, seinen Kindern, der Wienerwaldstadt Purkersdorf und Griechenland. Ein Großteil der Inseln von Griechenland hat er in den vergangenen Jahrzehnten besucht und war stolz, wenn er sie aufzählen konnte. Bei all seinen Erfolgen blieb er ein bodenständiger Mensch, einer mit dem man sich gerne zusammengesetzt, geplaudert und Ideen für die Weiterentwicklung unserer Stadt entworfen hat. Er war ein großer Förderer der Städtepartnerschaft mit Bad Säckingen und unterstützte eine Reihe von Vereinen in Purkersdorf.

Franz Pfeil war ein Mann, der sein Leben in vollen Zügen genossen hat, der hart gearbeitet hat, aber auch verstanden hat zu feiern und für andere da zu sein. Viele von uns werden sich lange an einen liebenswerten, klugen, interessanten und weltoffenen Menschen erinnern. Ruhe in Frieden, lieber Freund.“

Karl Schlögl, Alt-Bürgermeister von Purkersdorf

Franz Pfeil war nicht nur ein außergewöhnlicher Architekt und erfolgreicher Geschäftsmann, er war auch ein fürsorglicher Familienmensch und ein Schwiegervater, der mir stets mit Rat und Tat zur Verfügung stand. Das Wohl der anderen war ihm oft wichtiger als das eigene, was er mit seiner Großzügigkeit oft unter Beweis stellte.

Die Unterstützung der Feuerwehr bedeutete ihm viel, da ihn die Freiwilligkeit der Feuerwehrleute beeindruckte. Er war auch ein Mensch, der immer das Gemeinwohl vor seines gestellt hat - eine Eigenschaft, die heutzutage schon sehr selten ist. Ich habe ihm viel zu verdanken und werde ihn daher sehr vermissen.

Stefan Steinbichler, Bürgermeister von Purkersdorf und Schwiegersohn von Pfeil