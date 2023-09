Beim Gablitzer Seifenkistenrennen kamen Kinder auf ihre Kosten

Vollbild

Auch Bürgermeister Michael Cech (M.) outete sich als Seifenkistl-Fan. Gemeinsam mit Sabrina und Wolfgang Weixler vom Verschönerungsverein Gablitz erwartete er die jungen Rennfahrer im Ziel. Zuerst ging es mit dem Zugfahrzeug bergauf zum Start, was für ebenso viel Spaß sorgte, wie das Rennen selbst. Die von den Seifenkisten erreichte Geschwindigkeit war beeindruckend und musste in den Kurven erst einmal kontrolliert werden. Das Spektakel machte nicht nur den Kindern und Jugendlichen viel Freude. Auch viele Mamas und Papas ließen sich das Erlebnis nicht entgehen. Ein großes und langfristiges Familienprojekt war die Produktion der Seifenkiste von Alexander, Valentin und Aurelio (v.l.). Diesmal ging es mit verbesserten Bremsen an den Start. Die von den Veranstaltern auf die Gablitzer Hauptstraße gezauberte Strecke war sehr selektiv. In den letzten Augenblicken vor dem Start steigerte sich die Spannung nochmals. Viele der Kinder und Jugendlichen gingen nicht das erste Mal an den Start. Die Rennzeiten des Vorjahres wurden verglichen und Chancen auf einen diesjährigen Sieg ausgerechnet. Die Schnellsten schossen dem Ziel in weit unter 30 Sekunden entgegen. Nach der Zieldurchfahrt hieß es kräftig auf die Bremse steigen.

