kaffemik sorgt für faire & lokale Röstungen aus dem Wienerwald

In der Wienerwaldgemeinde stellt die Firma Kaffemik unterschiedlichste Kaffeeröstungen her, die röstfrisch im Wiener Café im 7. Bezirk zubereitet werden. Das Unternehmen von Daniel und Karina Fasch liegt in neuen unternehmerischen Händen. Nach dem Betreiberwechsel wird die Rösterei in Wolfsgraben von Natascha Kretzl weitergeführt.

„Wir fühlen uns sehr wohl dort und sind auch zufrieden, dass wir in Wolfsgraben die Rösterei haben. Wir sind so stolz darauf, dass im Wienerwald geröstet wird, sodass wir es auch auf unsere Verpackung geschrieben haben“, sagt Natascha Kretzl, die neue Betreiberin der Rösterei kaffemik in Wolfsgraben.

„Wir sind fokussiert auf fair und ethisch korrekte Kaffeeproduktionen und unterstützen besonders von Frauen produzierte Kaffees.“

Aus der Abnehmerin wurde Anfang des Jahres 2022 die neue Eigentümerin der Rösterei. Das Spezialitäten-Café kaffemik unter Kretzls Führung hat von Daniel und Karina Fasch die Rösterei übernommen.

Die geschäftlichen Bande von Wien nach Wolfsgraben, also vom Café zur Rösterei, gab es jedoch schon zuvor. „Wir hatten seit 2016 Alpha Coffee im Programm und als die Firma sich verändern wollte, sind wir den Schritt gegangen und haben uns ans Rösten gewagt“, erzählt Natascha Kretzl der NÖN.

Zubereitet, getrunken und vor allem in passendem Ambiente auch genossen, kann der Kaffee im gleichnamigen Kaffeehaus in der Wiener Zollergasse im siebten Bezirk. Seit dem Jahr 2014 gibt es das Wiener Lokal. „Wir waren eines der ersten Spezialitätenkaffee-Cafés in Wien“, erzählt die Geschäftsführerin. „Wir sind fokussiert auf fair und ethisch korrekte Kaffeeproduktionen und unterstützen besonders von Frauen produzierte Kaffees.“

Aus Alpha Coffee wurde kaffemik

Die beiden Unternehmer Daniel und Karina Fasch betrieben die Rösterei unter dem Namen Alpha Coffee in einem ehemaligen Hallenbad. Der ganze Unternehmensname lautet nunmehr „kaffemik - A Bunch of Nerds“. „Seit Mitte letzten Jahres haben wir bereits mitgearbeitet und das Rösten gelernt und nun sind wir im Umbenennungsprozess der Marke Alpha Coffee.“

„Beim Wein gibt es verschiedene Traubensorten und diese Vielfalt gibt es auch beim Kaffee“, stellt Kretzl einen Vergleich zu Wein her. Wein habe ungefähr 400 Aromen -– Kaffee um die 800. Eigentlich unvorstellbar, dass man bisher dieses Produkt so unterschätzt und teilweise falsch behandelt habe, meint die Kaffemik-Chefin.

Das Team rund um kaffemik hat die Philosophie, dass Kaffee eine Frucht sei und diese dürfe und solle man schmecken. „Deshalb rösten wir eher heller als andere Röstereien, der Vorteil ist nicht nur, dass es bekömmlicher ist, weil weniger Röst- und Bitterstoffe im Kaffee enthalten sind, es ist einfach interessant wie unterschiedlich die Sorten schmecken.“ Am Geschmack der Kaffeebohne ist wesentlich auch der Einfluss des Anbaugebietes beteiligt.

