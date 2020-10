Natur im Garten-Gemeinde zu sein bedeutet zugleich, Gärten und Grünräume ohne chemisch-synthetische Pestizide und Dünger sowie ohne Torf zu gestalten und zu pflegen. Alle sechs Gemeinden der Region sind seit vielen Jahren Natur im Garten-Gemeinde.

Die Stadtgemeinde Purkersdorf hat sich vor etwa 15 Jahren dazu verpflichtet, ihre Grünflächen umweltfreundlich zu bewirtschaften. Bürgermeister Stefan Steinbichler sieht die Initiative in erster Linie als Bewusstseinsschärfung, „wie man gestalterisch und optisch eine Stadt bepflanzen kann – und das ohne Pestizide“. Ein konkretes Projekt ist etwa das Bienenplatzerl beim Nagai-Weg, das in einer neu angelegten Wiesenblühfläche errichtet wurde. Für nächstes Jahr plant die Stadtgemeinde weitere Umstellungen von häufig gemähten Rasenflächen in naturnahe und ökologisch wertvolle Blühflächen, die nur ein bis zweimal im Jahr gemäht werden.

Ähnlich geht man in der Gemeinde Tullnerbach vor, die ebenfalls seit rund 15 Jahren Natur im Garten-Gemeinde ist. „Wir arbeiten pestizidfrei und versuchen auch, einzelne Grundbesitzer dazu zu bewegen.“ Es wird zudem versucht, die Wiesen so natürlich wie möglich zu bewirtschaften. „Die Blumenwiesen werden etwa deshalb nur mehr einmal im Jahr gemäht“, informiert Novomestsky. Und auch im kommenden Jahr wird an Verbesserungen gearbeitet. Im kommenden Jahr sollen etwa weitere fünf Grünstreifen neben der Straße entstehen.

Gablitz ist Bienengemeinde

„Natur im Garten bedeutet für uns den Verzicht auf chemische Unkrautvernichtung auf allen öffentlichen Flächen“, erklärt Michael Cech, Bürgermeister von Gablitz und fügt hinzu: „Das bedeutet, dass wir Verantwortung für unseren Lebensraum übernehmen“. Anlässlich dessen darf sich Gablitz seit geraumer Zeit auch „Bienengemeinde“ nennen. Um die Artenvielfalt zu unterstützen, wurden im gesamten Gemeindegebiet Insektenhotels aufgestellt. Als Herausforderung sieht er das Unkrautwachstum, vor allem auf Straßen und Gehsteigen. „Hier versuchen wir alternative Methoden wie Heißdampf und Stahl-Stehbürsten anzuwenden“, erklärt Cech. Auch zahlreiche Bürger schließen sich an und folgen dem Vorbild der Gemeinde. „So gibt es mittlerweile viele Natur im Garten-Haushalte in Gablitz“, erzählt Cech stolz.

Erst relativ kurz, seit 2018, ist Mauerbach eine Natur im Garten-Gemeinde. „Seitdem wird viel mehr Augenmerk auf die Begrünung sowie die gesamte Raumpflege gelegt“, erzählt Mauerbachs Bürgermeister Peter Buchner. Verbesserungsbedarf sieht er allerdings schon. „Man kann immer etwas verbessern, es hört nie auf, aber es braucht alles seine Zeit. Wenn mehr Köpfe ihre Ideen einbringen, kommt am Ende etwas vielfältiges heraus“, so Buchner.

Nachdem Wolfsgraben schon im Vorfeld pestizidfreie Gemeinde geworden war, sei Natur im Garten nur mehr ein selbstverständlicher Schritt gewesen. „Wir versuchen, gewisse Gemeindeflächen so zu gestalten, dass sie nicht mehr ständig gemäht werden müssen, sondern sich entfalten können. Die Rasenfläche beim Nützlingshotel wird mit Samen von Natur im Garten als Bienenweide gestaltet. Andere Flächen sollen Folgen“, sagt Bürgermeisterin Claudia Bock. In der Natur im Garten-Gemeinde hat sich die Mähtätigkeit geändert. Es werden Flächen des öffentlichen Gutes nicht mehr so oft gemäht wie früher.

Pressbaum ist seit mittlerweile fünf Jahren Natur im Garten-Gemeinde. „Uns ist der Umweltschutz ein Anliegen, deshalb haben wir uns für den Schritt entschieden“, erklärt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. Jedes Jahr werden im Zuge dessen Projekte umgesetzt. Heuer sollen anlässlich der Straßen- und Kanalarbeiten in Haitzawinkel neue Grünräume entstehen.