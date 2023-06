Invasive Pflanzen sind auch in Gablitz am Vormarsch

Oft sind sie hübsch anzusehen und werden deshalb an ihrem Standort belassen. Sie breiten sich jedoch so schnell aus, dass es fast schon zu spät ist, wenn man sich ihrer Existenz bewusst wird. Die Rede ist von sogenannten „Aliens“, also ursprünglich bei uns nicht heimischen Arten, die durch menschliches Handeln in neue Regionen gelangt sind. Viele dieser „Neobiota“ oder „Neophyten“, so ihre Fachbezeichnungen, sind in der neuen Umgebung nur kurz überlebensfähig. Anderen jedoch – hier besonders den rasch wachsenden und wenig anspruchsvollen Arten – gelingt es, die ursprünglich heimischen Pflanzen zu verdrängen und die Ökosysteme zu verändern.

Die Rede ist von Pflanzen wie dem Japanischen Staudenknöterich, dem Drüsigen Springkraut oder dem Sommerflieder. Vergangene Woche gab es dazu am Gablitzer Gemeindeamt einen Vortrag mit Rundgang, der einen guten Einblick in die Welt der invasiven Pflanzen vermittelte. „Es gibt eine Handvoll Pflanzen, die unsere biologische Vielfalt gefährden. Auch in Gablitz sieht man leider, wie sich manche Arten immer stärker ausbreiten. Diese Problempflanzen gilt es gemeinsam einzudämmen“, erzählt Florian Ladenstein, Geschäftsführender Gemeinderat für Natur- und Klimaschutz (Grüne Liste).

Die eingeladenen Experten Johanna Scheiblhofer vom Biosphärenpark Wienerwald und Gernot Waiss von den ÖBf stellten einige Problempflanzen vor und gaben Ratschläge, wie man mit ihnen am besten umgeht. Das schöne, aber sich zu schnell ausbreitende Drüsige Springkraut etwa, den Brandwunden verursachenden Riesen-Bärenklau oder den bis zu dreißig Zentimeter pro Tag wachsenden und so alles überwuchernden Japanischen Staudenknöterich. „Der Kampf ist nicht immer einfach. Je früher dieser aufgenommen wird, desto wirkungsvoller“, hofft Ladenstein auf eine entsprechende Bewusstseinsentwicklung in der Marktgemeinde. Zur Unterstützung aller Interessierten liegt eine Broschüre der Veranstaltung zur freien Entnahme am Gablitzer Gemeindeamt auf.