Purkersdorf feiert erstmals vereint

Am Stand von Food Coop Wienerwald erfuhren die Kinder auch, wie man Sauerkraut herstellt. Stadträtin Sabina Kellner, Naturpark-Geschäftsführerin Gabriela Orosel und Landesrätin Susanne Rosenkranz (vorne v.l.) ließen es sich nicht nehmen, allen Ausstellern einen Besuch abzustatten. Bei den Studenten von der Universität für Bodenkultur erfuhren die jungen Gäste so manch interessantes Geheimnis aus den Tiefen des Waldes. Das Wissen um die Wichtigkeit der heimischen Honigbiene ist vorhanden und wurde im Rahmen der Mitmachstationen auch getestet. Die Lust auf süßen Honig ebenfalls. Uralte Weisheiten, die Haltbarmachung von Lebensmitteln betreffend, sollen wiederbelebt werden. Der unüberlegte rasche Griff zu ungesunden, mit Chemie belasteten Lebensmitteln kann so Der Kleine Wasserfrosch wird von nun an in so manchem Kinderzimmer von Seite zu Seite der aktuellen Lieblingslektüre hüpfen. Selbstverständlich gab es auch für die Erwachsenen viel spannend aufbereitete Informationen. Gerade für die Jüngsten ist das Angreifen und Ausprobieren ein tolles Erlebnis. Auch beim Stand des Naturparks Sparbach war dies möglich. Erzählungen über die Tiere des Waldes und ihre Lebensweise fesselten die Kinder.

