Drei Abgänge, zwei Neuzugänge

Ein weinendes und ein lachendes Auge hat Gabriela Orosel vom Naturpark Purkersdorf, denn: sie darf sich über Zuwachs freuen. Gleichzeitig ist das Ziegentrio ausgezogen. Zwei Schafe sind im Tiergehege auf der Kellerwiese eingezogen. Aktuell noch etwas schüchtern sind sie gerade dabei, sich langsam einzuleben.

Anfang des Jahres sind die drei Ziegendamen ins Tiergehege Kellerwiese übersiedelt. Seit Kurzem sind sie in Asperhofen zuhause. Foto: Naturpark Purkersdorf

Mit dem Einzug der beiden Schafe gibt es aber auch einen Auszug. Das Ziegentrio, das zuerst ihren Dienst als Security-Schafe für die Rehe im Rehgatter leistete und zuletzt auf der Kellerwiese beheimatet war, ist nach Asperhofen übersiedelt. Dort leben die drei gemeinsam mit einer älteren Ziegendame in einem Tiergatter, wo sie laut Orosel liebevoll betreut werden. „Der Grund des neuerlichen Umzuges lag darin, dass sich die drei seit Frühlingsbeginn immer wieder außerhalb des Tiergeheges aufhielten beziehungsweise so frech und eigensinnig waren, dass sie plötzlich auch in der Werkstatt oder auf dem Dach der Werkstatt standen, was mehrfach und regelmäßige Rettungs-Einsätze vom Naturpark-Team, der Feuerwehr oder der Polizei nötig gemacht hatten. Da wir mit dem Gatter direkt an die Bundestraße B 44 angrenzen, haben wir uns zur Sicherheit für Tier und Mensch zur neuerlichen Ortsveränderung entschieden“, erklärt Orosel.

Das - mittlerweile - Ziegenquartett kann aber jederzeit in Asperhofen besucht werden. Details dazu gibt es im Naturparkbüro (info@naturpark-purkersdorf.at, 02231/63601 810).