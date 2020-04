Das sonnige und niederschlagsarme Frühlingswetter hatte dem Waldbiotop des Naturparks Purkersdorf stark zugesetzt. „Mangels eines schneereichen Winters und des Ausbleibens von genügend Regentagen war der Wasserpegel im Biotop schon seit Wochen extrem niedrig und erforderte nun, besonders jetzt zur Laichzeit der Amphibien, unser aktives Eingreifen“, so Gabriela Orosel, Geschäftsführerin des Naturparks. Und weiter: „Dank der Unterstützung durch die Feuerwehr Purkersdorf und unter Mithilfe des Naturpark-Teams sowie des Bauhofes der Stadtgemeinde konnten mit einer 380 Meter langen Schlauchleitung etliche Kubikmeter Wasser bergauf ins Waldbiotop gepumpt werden.“

Das 2014 angelegte Biotop wird im Sinne des Natur- und Artenschutzes kontinuierlich weiterentwickelt, um in wasserführenden Zeiten ein verbessertes Laichhabitat für Amphibien zu verlängern. Vor allem für Springfrosch und Laubfrosch stellt es einen geeigneten Lebensraum dar. Es bietet Großlibellen oder der gefährdeten Gelbbauchunke sowie kleineren Tieren wie Schnecken, Wasserläufern und Wasserkäfern optimale Bedingungen. Nicht zuletzt dient es als Trinkquelle für die im Naturpark angesiedelten Honigbienen. Bei entsprechendem Wasserstand kann die Tier- und Pflanzenvegetation des Waldbiotops auch gut vom Holzsteg beobachtet werden.

Forschungsbücher für die Gewinner

Da die traditionelle 1.000-Ostereier-Suche auf der Kellerwiese ausfallen musste, gestaltete der Naturpark mit Natürlich Lernen eine virtuelle Eiersuche, an der über 40 Familien teilnahmen. Constantin Kotzaurek hatte alle versteckten Ostereier auf den Bildern entdeckt und bei der Verlosung den zweiten Platz gemacht. Er freute sich über den Gewinn mehrerer Bücherfächer, die er selbstständig beim Forschen nutzen kann. Seine Mama Cathrin Kotzaurek bedankte sich via Mail bei Gabriela Orosel: „Mein Sohn hat sich sehr über die Sachen gefreut, und wir haben uns auch schon alles genau angesehen.“ Der erste und dritte Preis ging an Familien aus Purkersdorf und Wolfsgraben.

Alle Veranstaltungen im Naturpark sind bis Ende Juni ausgesetzt. Sommeraktivitäten werden über Homepage und Facebook abrufbar sein. Im Herbst feiert der Naturpark Purkersdorf dann am Samstag, 19. September, seinen 45. Geburtstag.

Noch einen Wermutstropfen bedauert Orosel momentan: „Leider fällt uns derzeit das große Müllaufkommen auf. Wir bitten alle Besucher, die Reste ihres Jausenproviants nicht bei uns zu entsorgen, sondern wieder mit nach Hause zu nehmen oder zumindest bei den Sammelstellen richtig getrennt zu entsorgen.“