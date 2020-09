„In so einem großen Bundesland ist es wichtig, dass man sich sichtbar macht“, so PR-Beraterin Charlotte Sengthaler, die mit drei Kolleginnen aus dem Medienbereich dem Ruf Rotraud Perners zur Gründung eines Netzwerks der Medienfrauen gefolgt war. In diesem ist auch die NÖN seitens der Chefetage und mit drei Mitgliedern des Teams der Purkersdorf-Ausgabe vertreten.

„Ein starkes Frauenzeichen“, meinte die in Tiefenpsychologie profilierte Rotraud Perner, die in ihrer Berufslaufbahn mehr als 60 Bücher publizierte und einen Blog betreibt, den sie in ihre Forschungsarbeiten miteinbezieht. Und Sengthaler ergänzt: „Normalerweise bleiben die Medienarbeiterinnen hinter ihren Stories unsichtbar, obwohl sie eine hohe Expertise aufgebaut haben.“ Und diese gilt es nun vor den Vorhang zu holen: Neben Journalistinnen, PR-Fachfrauen oder Herausgeberinnen sind auch Pressereferentinnen, Verlegerinnen, Grafikerinnen oder Fotografinnen eingeladen, dem Netzwerk beizutreten.

Vorbilder dafür gibt es in Wien, Salzburg und Oberösterreich. Perner und die Autorin dieses Artikels waren bereits 1999 bei der ersten Gründung - dem Wiener Frauennetzwerk Medien - dabei. „Der Zusammenschluss in NÖ ist überparteilich und wird wie bei den oberösterreichischen Kolleginnen vorerst als loses Berufsnetzwerk geführt“, so die Initiatorin. Ingrid Berger, Generalsekretärin und Medienfrau der Arge Wohnen NÖ, lud in ihre Räumlichkeiten zum Gründungstreffen in St. Pölten ein und betonte: „Wir sind große Know-how-Trägerinnen, und es gilt, unsere Schwarmintelligenz zu nutzen.“

Für NÖN-Journalistin und Fotografin Nadja Büchler haben „der Informationsaustausch sowie das Hilfe erhalten und Hilfe geben“ große Priorität. Sie und die Autorin dieser Zeilen übernahmen unterstützende Agenden. Mit dabei ist auch die stellvertretende Chefredakteurin der NÖN, Eva Hinterer. Und Herausgeberin Gudula Walterskirchen ließ Perner wissen: „Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden und richten Sie den Kolleginnen aus, dass ich dieses Projekt absolut unterstütze.“ Weiters zählen ORF NÖ-Legende Marina Watteck und Ö1-Musikredakteurin Irene Suchy zum Komitee.

Lachend war bereits der Beginn der Sitzung der Netzwerk-Initiative für Medienfrauen NÖ mit reger Beteiligung der Purkersdorfer NÖN. Aus Anlass von Geburtstagen war festgestellt worden, dass vier der anwesenden Gründungsfrauen im Sternzeichen Löwe sind, die fünfte fügt sich mit einem deutlich präsenten Löwe-Aszendenten ein. „Es gefällt mir, dass wir ein Löwinnenchor sind“, so Initiatorin Rotraud Perner. Und kam spontan auf die Idee, neben Vernetzung, Austausch und gemeinsamen Interessen auch die Kraft des Gründungsdatums feststellen zu lassen.

Die mediengewandte niederösterreichische Astrologin Eva Böhm-Schrefl machte dem Team dann anderntags ein Einstandsgeschenk: „Die Initiative steht unter einem guten Stern. Der Zeitpunkt ist wie für die Medienfrauen gemacht – prädestiniert vom Berufsfeld und brillant von der Kommunikation her, sowie reich an Innovationen“, analysierte sie.

Und abschließend: „Hier wirken viel Energie und Kraft mit Bodenständigkeit zusammen. Ich wünsche dem Frauen-Netzwerk viel Erfolg - und auch etwas Geduld dafür.“