Helfende Hände: Social Media-Wirbel um Pressbaumer Skulptur

Die große Betonfigur am neu gestalteten Vorplatz des Wirtschaftshofes sorgte für ambivalente Reaktionen in den sozialen Medien. Von großem Zuspruch bis hin zu scharfer Kritik war in den zahlreichen Kommentaren zu lesen.

Die Aufregung können Wirtschaftshof-Leiter Manfred Hebenstreit und Leopold Gundacker, Erschaffer der Skulptur, nicht nachvollziehen. „Die Hände symbolisieren unsere Arbeit und Unterstützung für die Gemeinde und Bürger. Ich habe sie in meiner Freizeit gestaltet und das Material wurde von der Firma Braunias und der Firma Heinrich gesponsert“, berichtet Gundacker der NÖN.

In rund 300 Stunden hat Gundacker nach den Maßen seiner Hände die Skulptur Schritt für Schritt aufgebaut. Gleichzeitig wurde an Ort und Stelle ein Sickerbett für den großen Vorplatz des Wirtschaftshofes installiert. Die Hände sind eine Leihgabe Gundackers an die Gemeinde und so konzipiert, dass sie jederzeit verlegt werden können.

