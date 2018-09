Die Pressbaumer Exekutive hat bald eine neue Heimat an der B44. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass das alte Figl-Grundstück dafür vorgesehen ist. Nun gibt es konkrete Pläne, wie das Gebäude der neuen Polizeiinspektion aussehen soll.

Die alte Station ist schon langsam in die Jahre gekommen. Es fehlt an Büro-, Gemeinschafts-, Besprechungs-, Anhalte- und Ruheräumen. Das Innenministerium hat daher einige Zeit lang nach einem neuen Standort gesucht.

„Die Lage an der B44 und die Nähe zur Autobahn konnten die Verantwortlichen schlussendlich überzeugen“ Bürgermeister und Vizebürgermeister

Für kurze Zeit war auch ein Standort in Tullnerbach im Gespräch. Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner konnte jedoch den damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka von der Notwendigkeit einer Polizeiinspektion in Pressbaum überzeugen.

„Für die Gemeindeführung ist die Sicherheit der Gemeindebürger eine primäre Angelegenheit“, so Bürgermeister Schmidl- Haberleitner. Vizebürgermeister Alfred Gruber konnte einen Bauwerber davon überzeugen, sein Grundstück zusätzlich zu nützen. So entstehen am Standort der Firma Figl, an der Hauptstraße 121a, ein Wohnhaus mit sechs Geschoßen und ein Polizeigebäude mit zwei Geschoßen.

Damit ist der Polizeistandort in Pressbaum auch für die Zukunft gesichert“, sind Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner und Vizebürgermeister Alfred Gruber erleichtert über die Errichtung der neuen Polizeistation an einem ganz neuen Ort in der Stadt.