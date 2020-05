Neun Kindergartengruppen wird es – voraussichtlich ab der ersten Oktoberwoche – in der Gemeinde geben.

Derzeit wird am Neubau der zusätzlichen Gruppe in der Lefnärgasse für insgesamt 25 Kinder gearbeitet. Unterdessen sind die Kleinen in einem Provisorium in der Volksschule untergebracht. Geplant gewesen wäre, dass die Kinder die neue Gruppe im September beziehen können, das wird sich aber nicht ausgehen.

„Durch die corona-bedingten Beschränkungen konnte mit dem Bau nicht wie geplant begonnen werden. Wir haben zwar alle Möglichkeiten genützt, um auch während der Einschränkungen zu planen und uns mit dem Architekten und dem Generalunternehmer Pittel & Brauswetter abzustimmen. Und auch einige Vorarbeiten konnten wir mit Mitarbeitern unseres Bauhofes erledigen. Aber letztendlich hinken wir dem Bauzeitplan vier Wochen hinterher“, teilt Bürgermeister Michael Cech mit.

Nun ging es aber los, und bei den wöchentlichen Baubesprechungen vor Ort koordinieren Bürgermeister Michael Cech, Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser und der für Infrastruktur zuständige geschäftsführende Gemeinderat Franz Gruber mit dem Gablitzer Architekten Markus Hub und den beteiligten Firmen das Projekt. Investiert werden 800.000 Euro. Man will versuchen, den Rückstand so gut es geht aufzuholen.

Neben der neunten Gruppe, die heuer fertig wird, laufen schon die Planungen für die zehnte Gruppe. Ein Zubau zum Kindergarten in der Kirchengasse soll erfolgen. „Grund dafür ist die steigende Kinderzahl. Denn in der Gemeinde sind zumindest drei Wohnhausanlangen im Entstehen“, weiß Cech.