Fleischmann will Gablitzer Bauamt verändern

Es gibt sie, die Menschen, die so richtig anpacken können, wenn sie etwas begeistert. Robert Fleischmann, zukünftiger Leiter der Bauabteilung der Marktgemeinde, dürfte einer davon sein. Er strotzt regelrecht vor Energie, wenn er von seinem fordernden Alltag im Amt und seinem für die Allgemeinheit so wichtigen Hobby, dazu später mehr, berichtet.

Erste Erfahrungen in Zwentendorf

Schon in jungen Jahren wusste Fleischmann, dass die Baubranche das seine wäre. Dieser Logik folgend, absolvierte er die Fachschule für Bautechnik in Krems und sammelte danach im Bauamt Zwentendorf erste Erfahrungen.

Seine Kenntnisse vervollständigte er später als Bautechniker und als Technischer Zeichner. Danach ging es zurück in die Gemeindeverwaltung, zuerst als Mitarbeiter im Bauamt in Tullnerbach, später gar zwei Jahre als Amtsleiter.

Doch an der Spitze der kommunalen Verwaltung angekommen, merkte er, dass etwas fehlte. „Einreichungen, Pläne ansehen, das ist es, was mir Spaß macht“, sieht es Robert Fleischmann ganz klar. Also verabschiedete er sich von Tullnerbach und fand eine neue Herausforderung in seinem Metier: als Bauamtsleiter in Gablitz. Ab Februar 2023 auch offiziell.

Den richtigen Platz im richtigen Team gefunden

Ein knappes Jahr liegt dies nun zurück, eine Zeit der intensiven Einschulung und des Sich-vertraut-Machens mit den lokalen Gegebenheiten, und ein Gefühl der Zufriedenheit hat seither in seinem Inneren Platz gegriffen. Er spricht aus dem Brustton der Überzeugung, wenn er bemerkt, dass er sich vorstellen kann, an diesem Platz in Pension zu gehen: „Ich fühle mich gut angekommen und genieße das tolle Arbeitsklima und den Zusammenhalt in der Kollegenschaft. Es ist ein schönes Gefühl, jeden Tag gerne ins Büro zu gehen.“

Dafür, dass es trotz der guten Atmosphäre auch spannend bleibt, sorgen die Herausforderungen, die auf die Marktgemeinde warten. Hier sei etwa das Jahrhundertprojekt des neuen Ortszentrums erwähnt oder die rasch wachsende Bevölkerung, wodurch veränderte Anforderungen an die Infrastruktur entstehen.

Steigende Bevölkerungszahl bedingt neue Infrastruktur

„Spätestens, wenn die Zweijährigen in die Kindergärten strömen, wie von Seiten das Landes vorgesehen, werden wohl Zubauten nötig“, blickt Fleischmann in die nähere und fernere Zukunft. Und auch das Energiethema ist ein wichtiges. Um all diese Prozesse positiv begleiten zu können, wird er an bewährten Strukturen festhalten, aber durchaus an der einen oder anderen Schraube drehen, Neues ausprobieren. So will er sich für eine Vereinfachung der Abläufe einsetzen und auch den Einzug des digitalen Zeitalters vorantreiben.

Einen Ausgleich zu den Belastungen des Berufes findet Fleischmann bei gemeinsamen Unternehmungen mit seiner Familie. Beim Bogenschießen, Laufen oder bei Ausflügen mit seinen drei Kindern und seiner Frau kann er den Akku wieder aufladen.

Damit es aber nicht zu gemütlich wird, ist der langjährige Feuerwehrmann seit 2019 auch noch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort Zeiselmauer. „Das ist fast eine Art zweiter Job“, sieht er den Arbeitsaufwand für sein Hobby, trotz aller Liebe dazu, realistisch. Aber wer Robert Fleischmann kennenlernt, kann sich unmöglich vorstellen, dass er all diesen Herausforderungen nicht gewachsen wäre.

