Eigenverantwortung vs. Verpflichtung: Stimmen der Region Purkersdorf

Seit Anfang August ist die Quarantäne-Pflicht für Corona-Infizierte gefallen. Eine Infizierung mit dem Corona Virus bleibt dennoch meldepflichtig. Weil sie als arbeitsfähig gelten, gibt es für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber keinen Kostenersatz während einer Corona Erkrankung. Unternehmerinnen und Unternehmer der Region gehen unterschiedlich damit um.

Petra Walk, Leiterin des Therapiezentrums Petra Walk mit Standorten in Purkersdorf und Pressbaum, nimmt „aufgrund der vielfältigen Informationslage eine sehr neutrale Haltung zu diesem Thema“ ein. In ihren Praxen werden die festgelegten Regelungen der Regierung eingehalten. Bei einem Termin in einer ihrer Praxen müssen Patientinnen und Patienten sowie deren Begleitpersonen keinen 3-G-Nachweis mehr mitbringen. Lediglich das Tragen einer FFP2- Maske ist für die Kunden verpflichtend.

Etwas anders sieht die Situation im Wirtshaus Oliver in Wolfsgraben aus. Hier werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dazu verpflichtet eine Maske zu tragen. Solange man sich gesund fühlt und sich zur Arbeit befähigt sieht, solle man arbeiten kommen, erklärt Wirt Oliver Pobaschnig.

Bei einem Krankheitsgefühl ist Selbstisolation geboten. Auch die Gäste des Gasthauses werden nicht nach einem 3-G-Nachweis gefragt oder dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen. Im Falle einer Corona-Infizierung wird bei den Gästen auf Eigenverantwortung und die selbstständige Einhaltung der Regelungen gesetzt.

Bei den ÖBB sind Mitarbeitende im Falle einer Corona-Infektion dazu verpflichtet, das zu melden. Bei Symptomen folgt eine Krankschreibung durch einen Hausarzt oder eine Hausärztin. Symptomlose Angestellte haben je nach Tätigkeitsbereich verschiedene Möglichkeiten. Mitarbeitende im Büro- und Verwaltungsbereich können bei einem positiven Corona- Test ohne Symptome ins Home Office wechseln und sich ab dem fünften Tag freitesten.

Angestellten, die im Zug- oder Busbetrieb tätig sind und aus diesem Grund nicht im Homeoffice arbeiten können gibt es eine andere Regelung. Bei einer symptomlosen Infektion wird man für höchstens zehn Tage unter Fortzahlung des Entgelts freigestellt. Ab fünf Tagen sind Mitarbeitende dazu verpflichtet, die Möglichkeit des Freitestens wahrzunehmen.

