Das Szene-Lokal Nikodemus rund um Wirt Niki Neunteufel ist nun auch auf Youtube vertreten. Der Grund: „Gemeinsam mit unserem langjährigen Event-Partner Gerhard Gutscher und seiner Pressbaumer Ton- und Lichttechnikfirma ‚Vienna Sound Vienna Light‘ starten wir mit dem neuen Nikodemus-Format ‚NUI kocht‘“, erklärt Neunteufel.

Monica Weinzettl und Gerold Rudle, Niki Neunteufel, Gerhard Gutscher mit Tochter und Kamerafrau Clara, sowie die beiden Köche Nui und Wolfgang Lehnert beim Dreh zum ersten Kochvideo. Ernst Jauck

Bereits im Sommer sei die thailändische Köchin Nui, die im Nikodemus kocht, an Neunteufel herangetreten, ihre asiatischen Gerichte für ihre Gäste zum Nachkochen im Internet zu präsentieren. „Durch den Lockdown fanden wir nun genügend Zeit, diese Idee in die Realität umzusetzen, und da man ja gerade nicht ins Restaurant gehen darf, ist jetzt bestimmt der ideale Zeitpunkt, unsere Gäste auf unterhaltsame Weise zum Mit- und Nachkochen zu motivieren“, so der Szene-Wirt. Durch die ersten beiden Sendungen führt der Purkersdorfer Kabarettist Gerold Rudle. Als zusätzliche Unterstützung steht Langzeit-Koch Wolfgang Lehnert gemeinsam mit Nui am Herd.

Zur weiteren Unterhaltung wird es am neuen Youtube-Kanal zudem Rückblicke über vergangene Events und Konzert im und rund ums Nikodemus geben.