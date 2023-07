Unterricht im Freien für Purkersdorfs Schülerinnen und Schüler

„Die Idee der Outdoor-Klasse ist eigentlich auch aus dem Vorschlag des Bildungsministeriums von vor einigen Jahren entstanden, mehr an der frischen Luft zu unterrichten und mit den Kindern draußen zu arbeiten. Dieses Angebot musste am Schulcampus Purkersdorf aber erst geschaffen werden“, erklärt Michael Monyk, Direktor der Mittelschule Purkersdorf. Mit Ende des Schuljahres wurden nun endlich die Tische und Bänke geliefert, um im Freien ab dem nächsten Schuljahr unterrichten zu können.

Die Outdoor-Klasse bietet Platz für bis zu 30 Schülerinnen und Schüler, je nachdem, ob sie von Volks- oder Mittelschülerinnen und -schülern genutzt wird. Das gesamte Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt von Volks-, Mittel- und Sonderschule. „Wir haben gemeinsam fast 700 Schülerinnen und Schüler und jetzt beginnen wir damit, auch Arbeitsplätze zu schaffen, die im Freien sind“, sagt Monyk.

Klasse zum Lernen, nicht für die Freizeit

Zu finden ist die Outdoor-Klasse in einem beruhigten und beschatteten Bereich des Schulhofs zwischen Volksschule, Mittelschule und Bildungszentrum. Benutzbar ist die Klasse von 8 bis 16 Uhr und soll nicht als Freizeit-Sitzengelegenheit genutzt werden, sondern ausschließlich für den Unterricht.

Wichtig ist dem Direktoren- und Lehrendenteam, dass es dort keinen Frontalunterricht geben soll. „Hier geht es mehr um eigenständige Phasen des Arbeitens mit einem klaren Arbeitsauftrag, und dass man dort in Gruppen zusammenarbeitet“, betont der Mittelschul-Direktor und ergänzt: „Wir wollen sie dort beim Lernen begleiten und unterstützen und das an der frischen Luft - was gibt es besseres?“

Der Plan ist es, bei Trockenheit - soweit möglich - im Freien zu unterrichten. „Wir haben durchgehend gute Tage im März, April und auch im September, wenn die Schule beginnt. Und wir haben auch gemerkt, dass die Kinder das auch brauchen. Wir sind nicht rein zum Sitzen gemacht und das nicht acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche und neun Schuljahre lang. Je mehr Bewegung wir schaffen und je mehr wir das Lernen fördern können durch Anreize, desto besser ist es“, sagt Monyk abschließend.