NEOS gründen Ortsgruppe in Tullnerbach

Burkhard Feurstein will bei der geplanten Gemeinderatswahl 2025 für die NEOS ins Rennen gehen. Er ist gerade dabei eine Ortsgruppe aufzubauen. „Ich bin ein Wirtschaftsliberaler und die NEOS bieten die richtige Mischung aus Solidarität mit den Menschen und sozialer Marktwirtschaft“, so Feurstein. Sein Ziel sind es bei der Gemeinderatswahl zehn Prozent zu erreichen. „Wie es die NEOS auch auf Bundesebene knapp geschafft haben“, fügt der Tullnerbacher hinzu, der überzeugt ist, dass Österreich die NEOS braucht, „und Tullnerbach auch“.

Einsetzen will er sich für umweltpolitische Themen sowie mehr Transparenz für neue Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. „Außerdem will ich das Wachstum der Gemeinde in die richtigen Bahnen lenken“, ergänzt Feurstein. Durch Verdichtung in der Gebäudenutzung und Investitionen in die Energieeffizienz, könne man Bevölkerungswachstum ohne zusätzliche Bodenversiegelung erreichen und wichtige Schritte zur Energiewende beitragen. „Gleichzeitig gilt es, den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel zu forcieren und Bürgerinnen und Bürger bestmöglich dabei miteinzubeziehen und zu informieren. So wird Tullnerbach vor allem für junge Familien noch attraktiver."

Einsetzen will er sich auch für mehr Bürgerbeteiligung. „Und echte Lösungen mit Blick in die Zukunft“, sagt Feurstein, der seit 2009 in Tullnerbach lebt. Sein Ziel ist es auch, in der Gemeindepolitik für ein bisschen Humor zu sorgen. Der Tullnerbacher hat zwar schon das Pensionsalter erreicht, ist Vater und Großvater, arbeitet aber trotzdem selbstständig im Bereich der Jungunternehmerförderung weiter.

Landesparteivorsitzende Indra Collini freut sich naturgemäß über den Zuwachs: „Ich freu mich, wenn immer mehr Menschen aufstehen, Verantwortung übernehmen und ihre Gemeinden mitgestalten wollen“, so Collini, die als Ziel für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen den Antritt in 70 Gemeinden ausgibt.