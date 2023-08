Purkersdorferin macht Singles zu Freunden

Raffaela Leinweber ist hauptberuflich Profi im Bereich Leadership-Trainings und Mediation. Privat organisierte die Mutter dreier Kinder nach ihrer Trennung vom Gatten und Familienvater über zwei Jahre hobbymäßig über WhatsApp eine Gruppe, die „zur Community anwuchs und durch die über gemeinsame Events nette Freundschaften entstanden“, so Leinweber eingangs im Gespräch mit der NÖN.

Durch den großen Zuspruch entstand die Idee, diese zur Event-Plattform auszubauen und als weiteres berufliches Standbein in ihr Portfolio aufzunehmen. Das Grand Opening ihrer „Singles & Friends Events“ fand Mitte Juli am Campus des Alten AKH in Wien statt. Die dahinterstehende Idee zielt nicht primär auf Dating ab, sondern auf „das sinnvolle Verbringen der Single-Zeit mit dem Ziel, neue Freunde und Gleichgesinnte zu finden. Gerade Mitte 30-Jährige haben den Kernfokus oft auf der Familie beziehungsweise den Kindern und gehen wenig fort“, weiß sie aus eigener Erfahrung.

Mit Chillout Events, Active Events oder Special Dates (siehe Infos ganz unten) werden nun neue Kontakte geknüpft und Freundschaften begründet, was bei diesen Veranstaltungen auch altersübergreifend möglich ist.

Frustriert über Online-Dating

Selbst traf Raffaela Leinweber nach der Trennung und bei der Teilnahme an Speed- und Slowdatings Personen auf gleicher Wellenlänge, Männer wie Frauen, die sie sympathisch fand, aber nicht passend für eine neue Beziehung. Zudem war sie frustriert über manche Umgangsformen, Ghosting oder vordergründige sexuelle Avancen beim Online-Dating und fand es schwierig, auf diesem Weg jemand Passenden zu treffen: „Hier fehlen Mimik, Gestik, Körpersprache, Körperhaltung und Stimme“, betont sie, „das alles sieht man beim Schreiben nicht und persönliche Treffen haben viel mehr Qualität“, ist ihr Resümee. Im Mai meldete sie nun auch ihren Gewerbeschein für Eventorganisation an, in ihrer „Singles & Friends“-WhatsApp-Gruppe sind mittlerweile 80 Personen vernetzt.

Master in Beratungswissenschaften und Management sozialer Systeme

Leinweber studierte einige Jahre Jus und Psychologie, aufgrund der Familiengründung beendete sie die Studienrichtungen zwar, jedoch absolvierte sie danach einen Master in Beratungswissenschaften und Management sozialer Systeme mit dem Schwerpunkt Mediation und Konfliktregelung an der Sigmund Freud Uni (SFU) mit Auszeichnung. Weiters schloss sie die Ausbildung zur akademischen, im Bundesministerium für Justiz eingetragenen, Mediatorin ab.

Sie lebte 15 Jahre in Wolfsgraben, bevor sie vor drei Jahren mit ihren beiden Töchtern und dem fünfjährigen Nachzügler Ben nach Purkersdorf zog. Bis 2017 arbeitete sie mit ihrem Ehegatten Alexander Leinweber gemeinsam in der Firma Kfz-Coaching. Ihr Aufgabengebiet umfasste Projektmanagement, Organisation von Werkstättentests, sogenanntes Mystery Shopping, sie führte Audits im deutschsprachigen Raum ebenso durch wie Outsourcing-Projekte für Automotiv-Importeure in verschiedensten Sektoren, wie etwa Callcenter, Kundendienst, Serviceverträge oder im Bereich Garantiewesen, in dem sie jahrelang Schulungen hielt. Hier hat sie sich sehr erfolgreich in einer Männerdomäne behauptet und durchgesetzt.

Unterstützung der Töchter

Ab 2017 begann sie eigenständig mit ihrer Firma SMC (Seminare, Mediation, Coaching) für Mitarbeiter und Kunden im Bereich Kommunikation, Konfliktmanagement und Trainings mit den Schwerpunkten Leadership und Umgang mit aggressiven Kunden. Seit vorigem Jahr ist sie auch als Outdoor-Trainerin für Team-Building-Aktivitäten in der Natur zertifiziert, künftig wird sie auch verstärkt als Stress- und Burnout-Trainerin tätig sein. Zwei große Unternehmen sind seit Jahren ihre Hauptkunden, ein holländischer Bildungskonzern sowie ein italienischer Business Consulting Konzern, beide international tätig.

Für das neue Standbein ihrer Singles & Friends Event-Plattform bekommt sie auch schon Unterstützung ihrer Töchter: Die 17-jährige Marie, die den Kunstzweig des Wienerwaldgymnasiums besucht, gestaltet grafische Layouts, Entwürfe, Prospekte und Flyer für sie. Die 18-jährige Sophie unterstützt sie mit Videos und Reels im Social Media Bereich auf Facebook und Instagram.

