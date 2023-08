Abenteuer für Dolezal: Blackout und Filmdreh auf La Gomera

Mehrere Tage und Nächte musste der Purkersdorfer Filmemacher auf La Gomera ohne Strom verbringen. Ein Kraftwerk war abgebrannt und sorgte für einen totalen Blackout. „Das hat mir gezeigt, wie abhängig wir von Strom sind. Man kann nichts kochen, sich nicht informieren“, so Rudi Dolezal. Der Star-Regisseur ist für ein berufliches Projekt auf der Kanareninsel - seinem „Secret Garden“. „Ich bereite ein Naturschutzprojekt vor, es geht um einen der letzten Regenwälder Europas. Dafür drehe ich eine Dokumentation“, erzählt Dolezal. In dieser geht es darum, wie wichtig es ist, den Regenwald zu erhalten. 18 Kilometer ist er dafür sogar durch den Regenwald gegangen. „Das war eine wunderbare Erfahrung. Der Regenwald erzeugt ja beispielsweise Kondenswasser, dass man sogar aus den Bäumen trinken kann. Auch zahlreiche indigene Pflanzen wachsen im Garajonay-Regenwald, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind“, berichtet der Purkersdorfer, der als begeisterter Taucher auch von der Unterwasserwelt des Regenwaldes beeindruckt war. Mit dabei sind auch seine beiden Söhne Ruby und Benny, die bei diesem Projekt erstmals als Co-Producer fungieren. Dolezal ist es wichtig, neben seiner Arbeit für die Popmusik, sein Handwerk auch für die gute Sache zu nutzen. „Natur ist mir einfach für mein Lebensgefühl und meine Lebensqualität wichtig“, so Dolezal. Primar wird die Doku für ABC New York gedreht, „ich gehe aber davon aus, dass sie auch bald in Europa zu sehen ist“, meint der Filmemacher.

Neben diesem Projekt wird im Herbst auch seine Lesetournee zum Buch „My Friend Freddie“ weitergehen. „Aufgrund des Riesenerfolges wird sie fortgesetzt, auch darauf bereite ich mich gerade vor“, so Dolezal.