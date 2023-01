Aufregung um den Gelben Sack in der Region Purkersdorf

Werbung

Seit 1. Jänner ist die neue Regelung rund um den Gelben Sack in Kraft. Ab sofort wandern nicht mehr ausschließlich Plastikverpackungen, sondern auch Verpackungen aus Metall, Textil und Holz hinein.

Vor allem die Tatsache, dass nun auch Metallverpackungen in den Sack kommen, sorgt in der Region für Aufregung. In den sozialen Netzwerken gehen deshalb seit Tagen die Wogen hoch, die Userinnen und User befürchten etwa große Müllberge, Säcke, die aufreißen und Rattenplagen. Auch bei den Gemeindeämtern gibt es Beschwerden.

„Ich habe für alle Wohnungsbesitzerinnen und Wohnungsbesitzer die Möglichkeit eröffnet, den gelben Sack am Bauhof abzugeben, damit es zu keinen Geruchsbelästigungen bis zur Abfuhr kommt.“ Michael Cech, Gablitzer Ortschef

„Ja es gibt genügend Beschwerden. Die Gemeinde ist aber nur ein Vertreter im Auftrag des Müllverbandes. Konkret wird auf den GVA Tulln verwiesen“, betont etwa Marlene Trenker von der Stadtgemeinde Pressbaum.

Die Aufregung kann man seitens des GVA Tulln nachvollziehen, allerdings sei zu betonten, dass die Gelben Säcke 13 Mal pro Jahr, statt bisher sechs Mal abgeholt werden. Die neue Regelung werde von Sammel- und Verwertungssystemen bestimmt. In anderen Bezirken, wie beispielsweise Hollabrunn, habe sich dieses System bereits seit Längerem bewährt.

Nicht beim GVA Tulln dabei sind Gablitz und Purkersdorf, Beschwerden gibt es aber auch dort. Michael Cech, Bürgermeister von Gablitz, hat bereits darauf reagiert. „Ich habe für alle Wohnungsbesitzerinnen und Wohnungsbesitzer die Möglichkeit eröffnet, den gelben Sack am Bauhof abzugeben, damit es zu keinen Geruchsbelästigungen bis zur Abfuhr kommt. Das können wir leider nur Wohnungen anbieten, da uns darüber hinaus der Platz am Wertstoffsammelplatz fehlt.“ Gablitz ist zudem, genauso wie Purkersdorf, kein Mitglied des GVA Tulln, sondern selbst organisiert.

„Gelber Sack reißt nicht“

Er betont aber auch, dass der Einfluss der Gemeinden hier sehr gering ist. „Wir wurden weder in die Entscheidung der Umstellung eingebunden, noch erfolgt die Abholung in unserem Auftrag“, schildert er. Trotz allem ist die Gemeinde mit dem Abfuhrunternehmen in Kontakt, um zu klären, ob die Alu-Behälter in den Sammelstellen in allen Siedlungen bleiben können.

Um die Sorgen der Bevölkerung besser zu verstehen, hat er selbst den Gelben Sack mit Dosen befüllt. „Da die Gelben Säcke stark und reißfest sind, ist es mir nicht gelungen, diesen mit Dosen oder Deckeln, selbst mit scharfem Rand, zu zerschneiden“, so der Bürgermeister.

Auch in Purkersdorf gibt es Beschwerden. Bürgermeister Stefan Steinbichler ist von der neuen Regelung nicht überzeugt. „Die Idee ist grundsätzlich gut, weil es eine Vereinfachung in der Mülltrennung für die Bevölkerung gibt. Auf der anderen Seite ist der Umweltgedanke aber nicht wirklich gegeben. Man muss die Dosen auswaschen, weil sonst alles zu stinken beginnt. Lagert man die Gelben Säcke im Freien, lockt das Ratten an und eine Rattenplage möchte ich nicht haben.“

Möglichkeiten, dass die Stadtgemeinde die Haushalte entlastet, sieht er keine. „Wir werden uns die Lage anschauen und evaluieren. Außerdem werde ich noch einmal beim Land hinterfragen, ob diese Lösung zu Ende gedacht und gescheit ist.“

