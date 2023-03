Edmund spielen live bei Amadeus Award

„Was wirklich wichtig ist“, heißt die neue Single von Roman Messner und Markus Kadensky alias Edmund. Mit diesem neuen Lied werden der Purkersdorfer und der Pressbaumer sogar bei der Verleihung des Amadeus Austrian Music Award am 28. April live im Wiener Volkstheater auftreten. Zu sehen ist die Verleihung auch auf ORF 1.

Edmund dürfen aber nicht nur performen, sie sind auch nominiert und zwar in der Kategorie „Pop/Rock“. „Wir freuen uns natürlich sehr. Aber es ist auch schön, dass Österreich so eine bunte Musiklandschaft mit extrem vielen tollen Künstlern hat“, sagt Markus Kadensky.

Neben diesem Highlight geht es für Edmund auch mit ihrer Tour bald los: Am 13. Mai spielen sie in Imst, am 19. Mai in der Messe Wieselburg und am 24. Juni am Hauptplatz in Fürstenfeld. „Unsere ersten drei Konzerte sind schon ausverkauft“, freut sich Kadensky. Nähere Konzertinfos: edmundband.com

