Arbeiten für Park & Ride-Anlage in Unterpurkersdorf starten

145.000 Euro investieren die ÖBB in die neue Park & Ride-Anlage beim Bahnhof Unterpurkersdorf. Errichtet werden neun Pkw-Abstellplätze, wovon sich zwei auf einer geschotterten Oberfläche befinden sowie ein Behindertenparkplatz und ein Familienparkplatz. Außerdem werden drei Moped-Abstellplätze sowie eine Bike & Ride-Anlage für 24 Fahrräder unter dem Vordach des Bahnhofsgebäudes entstehen.

„Die Arbeiten starten am 16. November und werden je nach Witterung bis Mitte oder Ende November dauern“, teilt ÖBB-Sprecher Christopher Seif mit. Während der Asphaltierarbeiten werde es zu einer geänderten und zu zeitweiser Lärm- und Staubentwicklung kommen. „Die ÖBB versucht, die Unannehmlichkeiten für die Anrainerinnen und Anrainer so gering wie möglich zu halten. An den Wochenenden werden keine Arbeiten durchgeführt“, so Seif.