Capriccio für Floris: Album-Debüt von Purkersdorfer Geiger

Es war das erste Lied, das ihm sein Vater auf der Violine vorgespielt hat. Jetzt ist Capriccio No. 24 von Niccolo Paganini das erste Lied auf dem Debütalbum des Purkersdorfer Geigers Floris Willem.

Gemeinsam mit seiner Band „Floris and the Flames“ hat der gebürtige Belgier seine erste CD auf den Markt gebracht. „Wir haben alles selbst aufgenommen und produziert. Das war alles sehr aufwendig, es hat sich aber gelohnt“, erzählt Willem im NÖN-Gespräch.

„Flames-Versionen“ für Passion & Haarfarben

Zu hören gibt es zehn klassische Stücke – allerdings alle in einer eigenen „Flames-Version“. Genauso energiegeladen wie die Stücke selbst sind auch die vier Musiker Floris Willem, Gert Peeten, Dries Peeten und Simon Schrooten – und das zeigt sich auch am Album-Cover. Darauf zu sehen sind nämlich rote Flammen.

„Die Flammen sollen unsere Passion für die Musik, aber auch unsere Haarfarbe symbolisieren. Wir haben nämlich alle rote Haare“, schildert der Musiker, der vor einigen Jahren nach Österreich gekommen ist, um bei Christian Altenburger an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zu studieren.

Aber auch live sind die vier Burschen rund um den Purkersdorfer durchaus gefragt. Kürzlich tourten sie quer durch Belgien und durften den bekannten belgischen Künstler Bart Peeters als Vorgruppe unterstützen. In Österreich sind aktuell keine Termine geplant, „wir warten auf Einladungen“, zwinkert Willem.

Wunsch: Auftritt am Donauinselfest

Bereits im Vorjahr hat „Floris and the Flames“ beim Kultursommer in Purkersdorf gespielt. Willem selbst hat bereits ein Straßenkonzert am Hauptplatz gegeben. Für die Zukunft wünscht sich der Wahlpurkersdorfer, einmal am Donauinselfest spielen zu dürfen.

Auch ein zweites Album ist ein großer Wunsch von ihm, allerdings mit einer kleinen Änderung zum Debütalbum: „Ein Traum wäre, mit einem Label und einem Management zusammenarbeiten zu können und das Album professionell produzieren zu lassen.“

