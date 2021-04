Das Kinderbetreuungsangebot in Purkersdorf wächst wieder: TLI Pedagogics eröffnet am 15. Mai die TLI Kleinkind-Gruppe – und zwar in einem Haus in der Wiener Straße hinter der Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft. Zur Betreuungseinrichtung gehört auch ein 160 Quadratmeter großer Garten. Der Spielraum wird in kleinen Nischen unterteilt sein und ein Ruhe- und Sinnesraum wird den Kindern zur Verfügung stehen.

160 Quadratmeter Gartenfläche werden den Kleinkindern zur Verfügung stehen. Das Haus ist 125 Quadratmeter groß Veraszto

„Mit dem Standort Purkersdorf können wir sowohl den Eltern in den Gemeinden, aber auch jenen, die aus weiteren Regionen nach Wien arbeiten fahren, eine Betreuung mit einem besonders achtsamen pädagogischen Konzept bieten“, so Marion Hopfgartner von TLI Pedagogics. Während Eltern ihren Verpflichtungen nachgehen, sollen Kinder in ihrer Betreuungseinrichtung ein zweites Zuhause finden. „Uns ist es wichtig, den Kindern eine Wohlfühloase zu bieten, in der sie liebevoll aufgehoben sind. Das Modell wurde nach den Ergebnissen der Bindungsforschungen und Krippenstudien zur qualitativ hochwertigen Betreuung von Kindern unter drei Jahren entwickelt“, erklärt Hopfgartner.

In der Gruppe haben insgesamt 15 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren Platz. Betreut werden diese von einem vierköpfigen Team. Hausleiterin ist Stanka Kolencikova. „Mit einem hohen Betreuungsschlüssel von einem Erwachsenen auf vier Kinder können wir gerade unseren Jüngsten eine bedürfnisorientierte Begleitung ermöglichen. Unser Konzept umfasst einen ganzheitlichen Ansatz, der so in der Region noch nicht angeboten wird“, erklärt Hopfgartner. Auch beim Thema Ernährung und Gesundheit soll auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Sei es bei den Schlafenszeiten oder bei den täglichen Speisen.

Alle Ernährungsformen werden berücksichtigt

Gartenkräuter und Gemüse werden angebaut. Für den Speiseplan werden biologische oder regionale Produkte eingekauft. Auf raffinierten Zucker und etwaige Süßspeisen wird verzichtet. „Neben den gesunden und frisch gekochten Speisen bieten wir vegan-, vegetarisch- und fleisch-basierte Ernährung an“, so Hopfgartner, die sich freut, dass es schon erste Interessenten gibt. Eine Anmeldung für die Kleinkind-Gruppe ist bereits möglich.