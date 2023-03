Neues Angebot Purkersdorf bietet nun psychosoziale Beratung

Margit Pannosch-Pollitzer bietet jeden langen Dienstag Coachings und psychosoziale Beratung im Purkersdorfer Rathaus. Bürgermeister Stefan Steinbichler freut sich über das neue Angebot. Foto: Stadtgemeinde Purkersdorf

U nterstützung in schwierigen Situation in Form von Coachings und Beratungen bietet Margit Pannosch-Pollitzer ab sofort an jedem langen Dienstag von 17 bis 19 Uhr im Rathaus.