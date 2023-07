Wienerwald Tourismus lädt zum Dinner im Wald

Das Team des Wienerwald Tourismus ist stets bemüht, die Region zu beleben. Dafür entwickeln sie stets neue Angebote. Ein solch ein Angebot ist das Dinner im Wald, das am 19. August stattfindet. Unweit des Berghotels Tulbingerkogel gibt es an einer Lichtung im Wald nicht nur ein 4-gängiges Menü von Küchen- und Juniorchef Georg Bläuel, sondern auch den Wald hautnah zu erleben. Und das spiegelt sich auch in den Speisen wider, denn hier werden Zutaten direkt aus dem Wald verarbeitet.

Musikalisch umrandet wird das Dinner von Geigerin Barbara Helfgott. „Eine Hochbuchenwald-Kulisse ist zweifelsohne eines der schönsten Bühnenbilder, die man sich als Künstlerin wünschen kann. Ich freue mich bereits sehr darauf, zu einem besonderen Abend beitragen zu dürfen, der Körper, Geist und Seele beflügelt und die Gäste ein wenig verzaubern soll“, so die Künstlerin.

Michael Wollinger, Geschäftsführer Wienerwald Tourismus, hofft indes auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. „Das WienerWaldDinner am 19. August sowie alle weiteren Angebote der Produktreihe Erlebnis WienerWald sind ideal als Kurzurlaub planbar. Es zahlt sich also aus, eine entspannte und genussvolle Zeit im Wienerwald zu verbringen und somit die eigene Energiekurve aufzufüllen.“

Details dazu gibt es unter www.wienerwald.info.