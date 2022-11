Martina Reuter: Wie man Rundungen gekonnt in Szene setzt

Wie wirken Muster? Welche Schnitten passen bei weiblichen Rundungen am besten? Welche Bademode setzt den Körper von kurvigen Frauen perfekt in Szene? Diese Fragen und noch viele mehr beantwortet NÖN-Style-Expertin Martina Reuter in ihrem zweiten Buch "Curvy Me - Die besten Styling-Tipps für Curvies", das am 11. Jänner erscheint.

Aber nicht nur Frauen dürfen sich auf das Buch freuen. "Dieses Buch ist ein Ratgeber für alle - für Frauen, Männer und Kinder - die mehr Rundungen haben und gut aussehen wollen", verrät Reuter.

Mehr zum Buch gibt es in der kommenden Ausgabe der Purkersdorfer NÖN zu lesen.

