Gablitzer bohrt zu globaler Klimakatastrophe der Triaszeit

Bereits seit einigen Jahren forschen Wissenschaftler des Naturhistorischen Museums Wien im Rahmen eines durch das Land Niederösterreich und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geförderten Pilot-Projektes zur Karnischen Krise, einer weltweiten Klimakrise der Triaszeit. Die Forschungen im Raum Lunz am See und Gaming zeigten, dass gut erhaltene Fossilien über das größte Massensterben der Erdgeschichte Auskunft geben.

Anhand dieser Ergebnisse startet Lukeneder nun ein neues Projekt, bei dem nun auch eine Kernbohrung durchgeführt wird. Dabei wird im Bereich der Kalkalpen in Niederösterreich und der Steiermark gebohrt, denn: lediglich in einer schmalen geologische Zone sind Sedimente der Karnischen Krise zu finden. Konkret finden sich diese Zonen von Mödling im Osten bis in ide nördliche Steiermark bei Großreifling, bis in das Gebiet der Steirischen Eisenwurzen im Westen.

Fossilien in Gesteinsschichten gut erhalten

In diesen Gesteinsschichten sind Fossilien, teilweise sogar mit Weichteilen wie Muskel- oder Knorpelreste, besonders gut und vollständig erhalten. In den Meeresablagerungen des sogenannten Reiflingerbeckens sind außerdem ausgezeichnet erhaltene Ammoniten, Tintenfische, Muscheln, Schnecken, Krebse, Borstenwürmer sowie verschiedenste Fische der späten Triaszeit zu finden.

Ziel vom Lukeneder und seinem Team ist es, die Umwelt der späten Triaszeit bestmöglich zu erforschen und daraus Schlüsse zum damaligen Klima ziehen zu können. Mit der Erdbohrung können auch chemisch unveränderte Gesteine geborgen und die Schichten ganz genau untersucht werden.

Der Gablitzer Alexander Lukeneder ist Paläontologe und forscht aktuell rund um die Triaszeit. Foto: NÖN, Reinhard Stöckl

Die Forschung, die von einem internationalen Team, geleitet von Alexander Lukeneder, in den nächsten drei Jahren durchgeführt wird, wird vom Land Niederösterreich, den Freunden des Naturhistorischen Museums Wien, der Naturkundlichen Gesellschaft Mostviertel sowie den Marktgemeinden Lunz am See und Gaming kofinanziert.

