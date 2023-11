Purkersdorf: Bäckerei „Der Mann“ hat Filiale am Hauptplatz eröffnet

Brot, Weckerl und verschiedenste Mehlspeisen gibt es ab sofort am Hauptplatz zu kaufen, denn seit heute, 3. November, hat die Bäckerei „Der Mann“ nun auch eine Filiale in Purkersdorf in den ehemaligen Räumlichkeiten der Volkshilfe und des Papiergeschäfts. Dass vor einer Woche noch Großbaustelle war, ließ viele nicht an eine Eröffnung Anfang November glauben. Doch die Arbeiten konnten rechtzeitig abgeschlossen werden.

Die neue Filiale in Purkersdorf bietet nicht nur Backwaren aller Art zum Mitnehmen an, sondern im integrierten Kaffeehaus auch etwa 40 Sitzplätze. Außerdem gibt es von März bis Oktober vor der Bäckerei einen Schanigarten, der ebenfalls Platz für etwa 40 Personen bietet.

„Wir freuen uns, unser Filialnetz kontinuierlich zu erweitern und neue Standorte hinzuzufügen. In Purkersdorf tragen wir dazu bei, den Hauptplatz noch lebendiger zu gestalten, und freuen uns, die Stadtgemeinde von nun an mit unseren ,Der Mann'-Köstlichkeiten verwöhnen zu können“, freut sich Bäckermeister Michael Mann bei der Eröffnung in Purkersdorf.

Auch Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ) freut sich über den Geschäftszuwachs am Hauptplatz. „Ich freue mich sehr, dass die Bäckerei ,Der Mann' nun in Purkersdorf eröffnet. Die neue Filiale trägt zur weiteren Belebung des Hauptplatzes bei und bringt zudem zusätzliche Arbeitsplätze.“

Geöffnet hat die Filiale ab sofort von Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr sowie an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen von 7 bis 16 Uhr.