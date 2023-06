Purkersdorfer Tierärztin Migl: „Es scheitert an der Umsetzung“

Katharina Migl, Tierärztin in Purkersdorf, sieht diese Idee grundsätzlich als ambitioniert, sieht aber ein Scheitern bei der Umsetzung. „Für absolute Neulinge in der Hundehaltung wird der vorgeschriebene Umfang von einer Theoriestunde beim Tierarzt und zwei Stunden beim Hundetrainer kaum genügen, um ausreichendes Wissen zu erlangen“, meint die Fachfrau. In der Theoriestunde ist vorgeschrieben, inhaltlich auf die Themen Gesundheit von Hunden inklusive richtiger Haltung und Pflege (Impfungen, Ernährung und Pflege, Mindestanforderungen an die Haltung und Haltungsbestimmungen für Hunde) Tierschutz allgemein, Auswirkung von Krankheiten auf das Sozialverhalten von Hunden (Erkrankungen und Verletzungen des Hundes, altersbedingte Entwicklungsphasen) sowie das Verhalten der Halterin oder des Halters einzugehen.

Tierärzin Katharina Migl steht der Gesetzesnovelle skeptisch gegenüber. Sie sieht vor allem Probleme in der Umsetzung. Foto: privat

Migl vergleicht die Theoriestunde mit dem Besuch der ersten Klasse Volksschule. „Hundehalter, die jahrzehntelang Hunde hatten und auch aktuell haben, müssen trotzdem bei der Anmeldung eines weiteren Hundes den Sachkundenachweis absolvieren. Das ist so, als müsse ein Erwachsener eine Stunde der ersten Klasse Volksschule besuchen. Sicher gibt es analog auch hier Analphabeten, die werden nach einer Stunde aber auch nicht plötzlich Lesen und Schreiben können.“ Die Expertin befürchtet eher die Konfrontation mit der Aggression und Aversion trotziger Hundehalter. „Die einzige sinnvolle Variante wäre eine Unterteilung in Anfänger und Fortgeschrittene oder überhaupt individueller Einzelunterricht“, meint die Tierärztin.

Grenze von fünf Hunden pro Haushalt ist laut Migl zu hinterfragen

Sie kritisiert zudem, dass die Grenze von maximal fünf Hunden pro Haushalt zu hinterfragen sei, „weil dabei weder auf den vorhandenen Platz noch auf die Anzahl der im Haushalt lebenden potentiellen Bezugspersonen noch auf den von Rasse zu Rasse unterschiedlichen Zeitaufwand eingegangen wird.“

Eine Verbesserung für die Hunde beziehungsweise den Menschen sieht sie aufgrund der Gesetzesänderung nicht. Ich fürchte, es scheitert wie immer an der Umsetzung. Obwohl schon seit 2010 die Implantation eines Mikrochips mit Registrierung vor der erstmaligen Weitergabe eines Hundes verpflichtend vorgeschrieben ist, habe ich trotzdem fast täglich Hunde, die entweder nicht gechippt oder nicht registriert sind. Leute, die kein Interesse daran haben, ihren Hund richtig zu behandeln, werden das auch mit Sachkundenachweis nicht tun“, ist sie überzeugt.

Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ) erachtet die Gesetzesänderung als sinnvoll. „Es zwingt die Leute, sich genauer mit dem Thema Hundehaltung auseinanderzusetzen. Dadurch wird ihnen auch bewusst, was es für eine Verantwortung ist, einen Hund zu halten“, sagt er und ergänzt: „Ich finde es gut, dass dieser Nachweis erbracht werden muss. Denn damit wird gezeigt, dass sich die Leute mit dem Thema auseinandergesetzt haben und sich nicht aus einer Laune heraus einen Hund angeschafft haben.“

Die Aufgabe der Stadtgemeinde sieht er darin, die Bevölkerung über die Gesetzesnovelle aufzuklären. „Wir werden informieren und aufklären und dazu unsere Kanäle, wie Amtsblatt und Gem2Go, dafür nutzen“, sagt Steinbichler. Unklar ist jedoch, wer den Sachkundenachweis überprüfen beziehungsweise exekutieren soll. „Ich frage mich, wie das exekutiert werden soll. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll“, meint der Bürgermeister.

Noch keine Anfragen oder Beschwerden zum neuen Hundehaltegesetz gab es in Tullnerbach und Wolfsgraben. Das neue Gesetz erachtet die Wolfsgrabener Bürgermeisterin Claudia Bock aber als sinnvoll. „Es gibt immer wieder Hundebesitzer, die ihre Hunde nicht so führen, wie es sein soll“, meint Bock. Auch wenn es 95 Prozent richtig machen würden, würde es immer wieder auch Personen geben, die ihre Hunde nicht richtig verwahren oder generell mit der Haltung eines Tieres überfordert sind. Die Zahl der Hunde ist in der kleinen Wienerwald-Gemeinde jedenfalls stetig am Steigen. „Wir haben derzeit über 200 Hunde in der Gemeinde“, weiß die Bürgermeisterin.