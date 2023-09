Weinzettl & Rudle: „Wir vergeben lieber Herzen“

„Eigentlich macht man das ja nicht, dass man gleichzeitig übersiedelt, ein neues Programm schreibt und einen Podcast produziert“, lacht Monica Weinzettl. Das mit der Übersiedelung nach 18 Jahren — innerhalb von Purkersdorf — hat sich aber kurzfristig so ergeben. „Wir haben ein Jahr lang gesucht und an dem Tag, an dem wir aufhören wollten, um fürs neue Programm zu proben, hat Monica ein neues Objekt entdeckt und in das sind wir dann auch gezogen“, erzählt Gerold Rudle. Neben Ausmisten und Umzugskartons schleppen, stand also auch Programm schreiben auf dem Programm.

Während es im Sommer kurzfristig eng wurde, liegt das Kabarettduo jetzt aber mit allen Projekten gut in der Zeit. Der neue Podcast wird „Doppelsitzer“ heißen und erscheint am 10. Oktober. „Wir erzählen darin aus unserem Alltag, plaudern aber auch aus dem Nähkästchen und lassen Zuhörerinnen und Zuhörer auch Backstage hinter die Kulissen blicken“, so Rudle. Und er ergänzt: „Und wir werden uns auch viel zoffen, das merke ich jetzt schon“, schmunzelt er.

Zeitgleich mit dem Erscheinungstermin am 10. Oktober ist auch die Premiere des neuen Programms „5-Sterne-Beziehung ... und andere Märchen“ im Stadtsaal in Wien. „Hauptthema sind Bewertungen. Man bewertet ja nicht nur bewusst, indem man Sternchen vergibt — sondern auch unbewusst im Alltag, wer ist schöner oder schlanker“, sagt Weinzettl und regt auch zum Nachdenken an: „Und man lässt sich durch Bewertungen auch beeinflussen von Menschen, die man nicht einmal kennt und orientiert sich an der Mehrheit. Dann kauft man ein Produkt nicht oder fährt nicht in dieses Hotel. Und das ist doch eigenartig, weil wenn uns ein Fremder etwas erzählt, glaubt man das nicht gleich. Eigentlich sagt das Bewerten mehr über den Bewerter aus als über das Bewertete selbst.“

Weinzettl und Rudle wollen mit ihrem Programm zwei Stunden unterhalten, aber auch durchbeuteln und aufrütteln. Es gibt sogar einen eigenen Beziehungstest auf der Webseite des Kabarettduos und in den Sozialen Medien werden auch immer kleine Auszüge als Vorgeschmack verraten. Mit den Themen ihres Programms haben sie jedenfalls ins Schwarze getroffen. „Wir erleben einige Szenen auch im Alltag, das ist einerseits gut, weil wir am Puls der Zeit sind, andererseits aber auch erschreckend, weil wir ja eigentlich überhöhen wollen“, schmunzelt Rudle.

„Außerdem sprechen wir unsere Zielgruppe an, die ist mit uns grau geworden. Es geht nicht mehr darum, wer das Kleinkind vom Kindergarten abholt. Wir spielen schon mit den Enkeln“, so Weinzettl. Zum Schluss gibt es ein Happy-End: „Wir kommen drauf, dass man den Bewertungen 0 Sterne geben und lieber Herzen verteilen sollte“, verrät Rudle.

Nervös sind die beiden vor neuen Programmen übrigens noch immer. „Aber wir ergänzen uns da gut, ich bin meistens vor den Vorpremieren aufgeregt und Gerold zieht dann vor der Premiere seine Kreise, da bin ich dann dafür wieder ruhiger“, erzählt Weinzettl.