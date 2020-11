Die Coronakrise trifft vor allem die Künstler hart – alle geplanten Konzerte mussten abgesagt werden. Besonders bitter ist es, wenn ausgerechnet das allererste Konzert in diese Zeit fällt – und es letztendlich entfallen musste. So passierte es dem Wolfsgrabener Roman Embacher und seinem Freund Andreas Budin, die gemeinsam als „Kreis.U.Quer“ Musik machen. Trotz allem bringt die Krise auch Chancen. Am 12. November veröffentlichen sie ihre neue Single „Frei wie ein Vogel“. Mit der NÖN haben sie über die Entstehung des Liedes und die Coronazeit geplaudert.

NÖN: Wie kam die Idee zu dem Lied?

Roman Embacher: Das Lied entstand eigentlich relativ spontan. Ich habe irgendeine Melodie auf der Gitarre gespielt. Andi hat dann gemeint, dass zu der Melodie irgendetwas mit Freiheit passt, dass sich die Musik nach Freiheit anhört. Das passt jetzt auch ganz gut zu der derzeitigen Situation.

Andreas Budin: Roman hat zu spielen begonnen und ich habe das aufgenommen. Die erste Idee war dann gleich die Vorlage für den Song.

Sie haben schon das Thema „Freiheit“ angesprochen. Worum geht es in dem Song konkret?

Embacher: Der Song gibt uns ein Gefühl von Freiheit in einer Zeit, in der man in bestimmten Situationen nicht so wirklich frei sein kann. Das möchten wir auch unseren Zuhörern mit dem Lied vermitteln. Ich glaube auch, dass uns dieser Song immer an diese Zeit jetzt erinnern wird. „Frei wie ein Vogel“ war außerdem das erste Lied, das Andi und ich nach dem ersten Lockdown zusammen gesungen haben.

Budin: Das war auch der erste Tag, an dem man sich wieder mit Freunden treffen durfte. Wir haben gesagt, dass wir proben werden. Als wir den Song gesungen haben, ist uns relativ schnell klar geworden, dass wir das Lied auf jeden Fall als Single herausbringen möchten.

Sie durften „Frei wie ein Vogel“ schon der Öffentlichkeit präsentieren. Wann und wo war das?

Budin: Das war vor circa einem Monat bei „Guten Morgen Österreich“ in ORF 2. Obwohl all unsere Konzerte abgesagt wurden, hatten wir zumindest das Glück, dort auftreten zu dürfen. Das war bereits das zweite Mal, dass wir eingeladen wurden. Bevor „Frei wie ein Vogel“ offiziell rauskommt, durften wir die Premiere im Fernsehen spielen. Wir bekamen viel Zuspruch und viele positive Rückmeldungen, was uns sehr gefreut hat.

Es gibt auch ein Video zu dem Lied. Wie ist das entstanden?

Embacher: Wir haben uns überlegt, welches Symbol wohl am besten zu Freiheit passt und haben uns dann für einen alten VW Bulli entschieden. Wir haben recherchiert und den Hansi von „Book a Bulli“ gefunden und uns dort einen Bus ausgeborgt. Damit sind wir durch den Wienerwald gefahren – von Alland kommend in Richtung Wolfsgraben und rund um den Wienerwaldsee.

Budin: Gefilmt wurde das Video zu „Frei wie ein Vogel“ von „Down Under Creative Studios“. Das ist ein kleines Filmunternehmen aus Wolfsgraben, das bereits auch unsere ersten beiden Musikvideos gedreht hat.

Wo wird die Single „Frei wie ein Vogel“ überall erhältlich sein?

Budin: „Frei wie ein Vogel“ wird es eigentlich auf allen Streaming-Plattformen geben, wie zum Beispiel Spotify, ITunes, Apple Music oder Amazon. Das Video wird es auch auf Youtube zu sehen geben.

Wann soll das erste Album erscheinen?

Embacher: Ein konkretes Datum fürs Album gibt es noch nicht. Geplant wäre es für Mai 2021, es ist aber alles von der Coronakrise und den damit verbunden Maßnahmen und Verordnungen abhängig.

Budin: Dadurch, dass jetzt alle Konzerte abgesagt wurden, schauen wir, dass wir in der Zwischenzeit unser Album fertig machen. Im Februar soll eine weitere Single erscheinen. Die Lieder, die wir bisher veröffentlicht haben und viele andere sollen dann am Album sein.

Wie verbringen Sie die Zeit während des Lockdowns?

Budin: Wir haben momentan eine sehr kreative Phase und sind fleißig am Songs-Schreiben. AuEinige Ideen für ein zweites Album haben wir auch schon, aber jetzt müssen wir erst einmal unser erstes Album veröffentlichen.

Embacher: Nachdem das Konzert ausgefallen ist, haben wir uns außerdem gedacht, eine Instagram-Live-Session zu spielen. Sprich: Wir haben akustisch und zu zweit ein Konzert via Instagram gegeben, quasi als Wiedergutmachung. Wir haben darauf so gutes Feedback bekommen, dass wir das demnächst noch einmal machen möchten.

Auf welche Erfolge können Sie bereits zurückblicken?

Budin: Unsere Songs, allen voran „Ruf doch an“, werden derzeit auf Radio Burgenland gespielt. Wir wurden da eingeladen, uns als Band vorzustellen. Wir haben dann live im Radio ein Interview gegeben und durften 20 Minuten spielen. Mittlerweile haben sie uns in ihre Rotation aufgenommen und spielen uns immer wieder. Auch auf Radio Salzburg und sogar in Südtirol auf Radio Grüne Welle gibt es „Ruf doch an“ zu hören. Außerdem durften wir, wie schon erwähnt, bereits zweimal bei „Guten Morgen Österreich“ im ORF auftreten.

Mittlerweile haben wir sogar einen kleinen Fanclub: ein paar Burschen und Mädels aus Krems. Das ist extrem cool.

Was haben Sie künftig geplant?

Embacher: Wenn alles gut läuft und es die Maßnahmen zulassen, möchten wir mit dem Album gerne auf Tour gehen. Wir würden uns auch wirklich freuen, wenn wir in der Region Wienerwald spielen könnten. Wenn jemand Interesse hat, kann er oder sie sich jederzeit gerne bei uns melden. Aber das steht jetzt, aufgrund der Coronapandemie, noch alles in den Sternen.