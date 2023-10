Bitte halten: „Mitfahrbankerl“ nun auch in Mauerbach

Seit einer Woche gibt es in Mauerbach sogenannte „Mitfahrbankerl“. Eine steht an der Ecke Steinbachstraße und die andere an der Allhangstraße. Bei der Idee der „Mitfahrbankerl“ handelt es sich um eine Initiative der Klima- und Energiemodellregion in Mauerbach, finanziell unterstützt wird diese durch die Gemeinde.

Wer sich auf ein „Mitfahrbankerl“ setzt, signalisiere eine Mitfahrgelegenheit auf die Sulz oder den Allerheiligenberg zu benötigen. „In vielen Orten Österreichs funktioniert das schon“, weiß Gemeinderätin Elisabeth Mangst, die sich gemeinsam mit Stefan Daxberger für die Umsetzung der Idee eingesetzt hat.

Bereits nach einer Woche kommt das umgesetzte Projekt laut Mangst bei den Menschen bereits sehr gut an. Über 50 Menschen haben sich lauter dieser in nur wenigen Tagen positiv zu den Bankerln ausgesprochen. „Die Idee wird sehr gut angenommen. Wir sind auch gerade dabei ein Prospekt zu erstellen“, so Mangst.