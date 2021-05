Kommenden Freitag, 28. Mai, ist es endlich soweit: Die Bühne Purkersdorf lädt um 19.30 Uhr zum ersten Konzert nach über sechs Monaten. Gestartet wird gleich mit einer Weltpremiere und einem Jubiläum: Saxofour feiern nicht nur 30-jähriges Bestehen, sondern präsentieren auch ihr neues Programm. Die NÖN hat mit Christian Maurer von Saxofour gesprochen.

NÖN: Wie fühlt es sich an, wieder Konzerte spielen zu dürfen?

Christian Maurer: Es ist noch ein bisschen ungewohnt, nach der langen Zeit wieder spielen zu dürfen, aber natürlich sind wir erleichtert und freuen uns, wieder auf der Bühne stehen zu können. Es ist schön und auch befreiend, mit den Leuten wieder in Austausch treten zu können. Am Anfang fragt man sich, ob man das auf der Bühnestehen und Musikmachen noch kann, aber nach kurzer Zeit funktioniert alles wieder. Das ist schon in Fleisch und Blut über gegangen. Jetzt hoffen wir, dass das auch so bleibt. Rückblickend muss man aber schon sagen, dass wir uns von der Politik ein bisschen allein gefühlt haben. Das hat nicht wirklich funktioniert und alles war ein bisschen lieblos. Jetzt blicken wir aber positiv nach vorne und freuen uns schon auf das Konzert in der Bühne.

Was erwartet das Publikum in der Bühne Purkersdorf?

Wir haben in den letzten Monaten Zeit gehabt, uns auf die nächsten Konzerte vorzubereiten. Wir haben ein neues Programm geschrieben und dieses auch gleich aufgenommen. Das werden wir kommenden Freitag in der Bühne in Purkersdorf das erste Mal aufführen. Die CD selbst wird erst im Herbst fertig. Außerdem feiern wir im Oktober unser 30-jähriges Bestehen. Seit 30 Jahren spielen wir in gleicher Besetzung. Auch das muss zelebriert werden.

Welchen Musikstil gibt es am Freitag zu hören?

Wir spielen unsere eigene Musik. Am Freitag sind wir nicht nur vier Saxophone, sondern werden von zwei Freunden an Bass und Schlagzeug unterstützt. Das Programm selbst heißt „Saxofour celebrating the joy of life“. Wir zelebrieren damit einfach die Freude am Leben und am gemeinsamen Musizieren. Wir möchten das Publikum auf diese Reise mitnehmen. Die Musik ist groovig und anspruchsvoll, aber sie erschließt sich jedem – dafür sorgen wir. Zusätzlich erzählen wir Geschichten. Meistens gibt es bei unseren Konzerten auch sehr viel zu lachen – generell wird ja zu wenig gelacht. Es wird nichts lächerlich gemacht, sondern einfach lustvoll dargeboten.

Wie ist es dazu gekommen, dass die Weltpremiere des Programms in der Bühne Purkersdorf aufgeführt wird?

Das war eigentlich Zufall. Wir hätten im Dezember ein Konzert gehabt, das wir aber vage auf Mai verschoben haben. Ursprünglich wollten wir unser Weihnachtsprogramm aufführen, aber das hat jetzt nicht mehr gepasst. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unser neu erarbeitetes Programm zu spielen. Jeder, der da ist, erlebt eine Weltpremiere.

Sie feiern heuer auch 30-jähriges Jubiläum. Wie blicken Sie auf die letzten 30 Jahre zurück?

Die Zeit ist so schnell vergangen. Aber es war definitiv eine schöne Zeit. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren immer in der selben Vierer-Konstellation sicher über 600 Konzerte gespielt. Wir haben nie ein Problem miteinander gehabt. Das ist nicht selbstverständlich, dass das 30 Jahre anhält. Mittlerweile klingt unsere Musik wie aus einem Guss. Wenn man lange zusammenarbeitet, ergeben sich Qualitäten, die auch der Zuhörer erlebt.