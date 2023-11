Theater Purkersdorf: Jetzt wird am Feinschliff gearbeitet

Die Proben zum Stück „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ laufen auf Hochtouren. „Wir sind schon in den Stadtsaal übersiedelt und unser Bühnenbild ist auch schon fertig. Wir haben jetzt eine richtige Kulisse“, freut sich Theater-Purkersdorf-Obfrau Sonja Schauer. Ein Dutzend Leute haben vergangene Woche eifrig mit angepackt und die Bühnenmöbel an den richtigen Platz gebracht. Theatertischler Helmut Tschellnig hat sogar eine Küche für die Bühne angefertigt. Und vom „Team Tapete“ wurde sogar eine passende Wandgestaltung vorgenommen, die – passend zum Stück – an das New York der 80er-Jahre erinnern soll.

Neben dem Bühnenbild sitzt auch der Text schon, derzeit wird am Feinschliff gearbeitet. „Zum Beispiel an den Übergängen und wer zu welchem Zeitpunkt wo sein muss“, erklärt Schauer. Und die Männer – Kardinal und Papst – müssen auch mit ihren langen Gewändern das richtige Gehen üben. „Normalerweise tragen Werner Pleischl und Rudolf Toifl nämlich keine langen Kleider“, schmunzelt Schauer.