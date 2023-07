Bankomat in Tullnerbach: Vertrag gekündigt

In Tullnerbach gibt es einen Bankomat beim Gemeindeamt, betrieben wird dieser von Payment Services Austria (PSA). Jetzt wurde der Vertrag mit der Gemeinde seitens des Unternehmens aufgelöst und ein neuer Vertrag mit erheblich schlechteren finanziellen Konditionen angeboten. „Wir müssten 1.500 Euro fix bezahlen und einen Zuschuss von 24.000 Euro, das haben wir abgelehnt“, berichtet Grünen-Vizebürgermeister Helmut Elsinger.

Derzeit sei es so, dass die Gemeinde für den Bankomat nichts bezahlt. „Es kommt sogar ein bisschen Geld rein, da wir relativ viele Behebungen haben“, so Elsinger. Aus diesem Grund haben die Gemeindevertreter bereits damit gerechnet, dass das Unternehmen einen neuen Vertrag vorlegen werde. „Mit so schlechten Bedingungen haben wir aber nicht gerechnet“, sagt Elsinger. Jetzt will man auch mit anderen Anbietern Kontakt aufnehmen und Angebote einholen. Zumindest bis Jahresende ist der Bankomat aber aktiv.

Seitens des Unternehmens Payment Services Austria betont man, dass die Dichte an Stellen, wo Bargeld behoben werden kann, in Österreich sehr hoch ist. „PSA ist stets bemüht, die direkt von uns betriebenen Bankomaten zu möglichst günstigen Konditionen zur Verfügung zu stellen. Allerdings gab es in den vergangenen Jahren massive Steigerungen der Kosten für den Betrieb eines Bankomaten, wo hingegen die Nutzung stark abgenommen hat“, so das Unternehmen. Man sei bemüht, mit der betroffenen Gemeinde eine Lösung zu finden. „Allerdings im Rahmen von direkten Gesprächen mit der Gemeinde selbst“, heißt es von PSA.