Seit vergangenem Donnerstag ist es offiziell: Purkersdorf hat eine Bauernbund-Ortsgruppe. Im Vorfeld des ÖVP-Stadtparteitages haben sich einige Mitglieder getroffen, um die Organisation zu gründen.

Initiiert wurde die Idee, einen Bauernbund-Gruppe in Purkersdorf zu gründen, von der neu gewählten ÖVP-Obfrau Waltraud Frotz. Sie selbst hat einen engen Bezug zu Natur und Landwirtschaft. „Ich betreibe eine kleine Landwirtschaft und ein Lavendelfeld, allerdings in Ungarn, nicht in Österreich“, erzählt sie im Zuge der Gründung. Zudem ist sie auf einem Erbhof in Oberösterreich aufgewachsen.

Obmann der neu gegründeten Bauernbund-Ortsgruppe ist Erwin Klissenbauer. Ihm zur Seite steht Christoph Friedmann als Obmann-Stellvertreter. Albrecht Oppitz und Michael Zorzi werden als Kassier und Schriftführer tätig sein. Ebenfalls mit dabei bei der Gründung waren die Mitglieder Waltraud Frotz, Emilie Janeba-Hirtl und Christine Klissenbauer sowie Bernhard Beer, Ortsbauer aus Mauerbach.

Klissenbauer nannte bereits bei der Gründung einige Punkte und Aktivitäten, die die Ortsgruppe künftig in Angriff nehmen könnte. „Erntedank und Bauernbund gehören zusammen. Das Erntedankfest im Herbst soll deshalb ein fixer Punkt werden.“

Ein Vorschlag, der bei den anwesenden Mitgliedern sofort auf Zustimmung stieß. „Die Bauernschaft hat in den letzten Monaten eine Aufwertung erlebt, Regionalität ist für die Menschen wichtiger geworden. Diese Wertschätzung müssen wir jetzt nutzen“, meint der Obmann und benennt auch gleich konkrete Beispiele: „Wir haben viele Schulen und Kindergärten in Purkersdorf, denen wir die Natur näher bringen können.“

Auch eine enge Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesforsten, die ihren Sitz in Purkersdorf haben, strebt Klissenbauer an. Konkret denkt er etwa an den Ausbau von Radwegen, die auf Bundesforste-Grund liegen.