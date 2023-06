Mauerbach hat jetzt eine Radlobby

Ziel ist es, eine nachhaltige, klimafreundliche Lebensumgebung zu schaffen und somit die attraktive Mobilitätslösung Radfahren auszubauen. Dafür steht die Radlobby Mauerbach, die kommenden Dienstag, 27. Juni, um 19 Uhr im neueröffneten MauerWerk sein Gründungstreffen hat.

Die Radlobby Mauerbach ist bereits die 33. Ortsgruppe des überregionalen und überparteilichen Vereins Radlobby NÖ. Grundsätzlich ist der Verein eine Austauschplattformen zu allen Themen rund ums Radfahren. Inhalte sind etwa die Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer, die Entschärfung von Gefahrenstellen oder die Zurverfügungstellung praktischer Fahrradabstellanlagen bei Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel, um so das Leben im Ort noch lebenswerter, vielfältiger und sicherer für alle zu machen.

Stefan Daxberger, Gruppenverantwortlicher der Radlobby Mauerbach, lädt nun zum Gründungstreffen und 1. Radlobby Mauerbach Stammtisch am Dienstag, 27. Juni, ab 19 Uhr im MauerWerk. Kommen kann jeder, der seine Ideen einbringen möchte, aber auch jeder, der lediglich einfach an gemeinsamen Radausflügen in und um Mauerbach teilnehmen möchte.