Region Purkersdorf: 2023 steht im Zeichen der Entwicklung

Das Jahr 2023 und die Energiekrise stellen die Gemeinden in der Region Purkersdorf vor Herausforderungen, aber auch vor Chancen. Die Region gibt einen Ausblick ins neue Jahr .

Im Purkersdorfer Gemeindebudget wurden drei Mal höhrere Stromkosten eingeplant. Trotzdem soll genug für die Weiterentwicklung der Gemeinde übrig sein. Möglich macht das das Kommunale Investitions-Programm (KIP) der Bundesregierung und das Blau-Gelbe Entlastungspaket durch das Land Niederösterreich. Mit den Förderungen soll es möglich sein, weiterhin in den Klimaschutz zu investieren.

Investiert werden soll aber auch in die Jugend . „Wir wollen 2023 noch einen Pumptrack errichten. Derzeit loten wir die Angebote aus“, erklärt Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler. Und auch auf die digitale Entwicklung in der Gemeinde wird gesetzt. Die geplante Purkersdorf-Card soll Behördenwege vereinfachen.

In der Kultur wird aufgeatmet. Nachdem in den letzten Jahren die Pandemie für Unsicherheit gesorgt hat, kann 2023 kulturell wieder durchgestartet werden. Am 20. Jänner startet der Kulturbetrieb mit dem Neujahrskonzert. Auch die Vorbereitungen für die Open Airs und den Kultursommer sind bereits im vollen Gange. „Wir können heuer mit einem normalen Kulturjahr planen. Normal heißt in Purkersdorf immer sensationell. Darauf freue ich mich schon“, erklärt Bürgermeister Stefan Steinbichler.

FF-Haus wird offiziell im April eröffnet

In Pressbaum steht am 15. April 2023 eine große Veranstaltung an. „Das neue Feuerwehrhaus wird eröffnet. Als Rahmenprogramm findet der Blaulichttag statt und die Polizei sorgt für eine Hubschraubershow“, teilt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner mit.

Im Mai geht es dann gleich weiter mit den Festen. Die Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit Ehrungen, sowie der Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrautos. Die Termine für die Feier sind der 6. sowie der 7. Mai.

Gemeinden bauen Infrastruktur aus

Umgesetzt werden auch einige Projekte. „Der Straßenbau in der Sonnbergstraße wird fertiggestellt. Der erste Abschnitt ist vergangene Woche fertig geworden und 2023 ist der nächste Abschnitt samt Geh- und Radweg geplant“, so Schmidl-Haberleitner. Nach der Sonnbergstraße soll übrigens das Straßenbauprojekt Schwabendörfl umgesetzt werden. Investiert wird auch in Wasser- und Kanalprojekte. „Verstärkt investieren wollen wir außerdem in die Volksschule. Angekauft werden digitale Tafeln sowie Spielgeräte“, berichtet der Bürgermeister.

Und das nächste Großprojekt steht ebenfalls schon in den Startlöchern: „Hinter dem neuen Feuerwehrhaus soll ein Gebäude für das Rote Kreuz entstehen. Dafür wollen wir im Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss fassen“, informiert Schmidl-Haberleitner. Gespräche habe es diesbezüglich schon gegeben, denn auch aufgrund der Lage sei Pressbaum eine gute Variante für eine Rettungsorganisation. „Damit wären wir gut abgesichert – mit Polizei, Feuerwehr und Rettung“, so der Stadtchef.

Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit

Bauprojekte sind auch in Wolfsgraben geplant. „Gestartet wird der Geschoßwohnbau durch einen gemeinnützigen Bauträger auf dem Grundstück Hauptstraße 54/56“, teilt Bürgermeisterin Claudia Bock mit.

Und wenn die Finanzierung des Gemeindeamtsneubaus gesichert sei, werde der Neubau des Gemeindeamtes auf Hauptstraße 54/56 umgesetzt. „Eine entsprechende Grundstücksteilung ist erledigt“, so Bock. Aufgrund des Bauvolumens können diese Projekte aber 2023 nicht abgeschlossen werden. Größere Feierlichkeiten stehen in der Gemeinde im nächsten Jahr nicht an. Gebührenerhöhungen sind zur Zeit weder in Wolfsgraben noch in Pressbaum geplant.

Die Marktgemeinde Gablitz startet kulturell am 6. Jänner mit einem Neujahrskonzert in 2023. Zwei Wochen danach, am 21. Jänner, geht die Erfolgsgeschichte aus dem Jahr 2020, die 70s,80s,90s Hit-Party der Volkspartei Gablitz, in die zweite Runde. Doch 2023 wird für Gablitz nicht nur ein aufregendes Jahr, was Veranstaltungen anbelangt. Fleißig wird am neuen Pflegezentrum Alfons Maria gearbeitet, das 2024 eröffnet werden soll. Außerdem ist eine neue Kindergartengruppe in Planung. „Ein Meilenstein für die gesamte Region wird für mich die Senioren-Tagesbetreuungseinrichtung, die wir gemeinsam mit der Kongregation im Gablitzer Kloster eröffnen werden“, ergänzt Bürgermeister Michael Cech.

Und mit neuen Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Gemeindegebäuden soll 2023 auch ein weiterer Schritt Richtung Nachhaltigkeit gesetzt werden.

