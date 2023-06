Nui übernimmt Gasthaus „Zum Schreiber“

„Ich bin mit dem Gasthaus aufgewachsen und finde es sehr wichtig, dass die Wirtshauskultur erhalten bleibt“, sagt Nui Masong, die ab Donnerstag, 15. Juni, das Traditionswirtshaus „Zum Schreiber“ in Gablitz übernimmt. Sie hatte vor einigen Jahren selbst ein thailändisches Restaurant. Danach kochte sie im Purkersdorfer Nikodemus, ehe sie als Sous Chefin im SeneCura und schließlich beim Mayer am Pfarrplatz in Wien als Buffetleiterin ihren Platz fand.

Die Gastronomin betont, dass es beim Schreiber auch weiterhin traditionelle österreichische Küche geben wird. „Das ist ein Gasthaus, das es bereits seit Generationen gibt. Es ist nicht nur mir wichtig, dass dieses wie gehabt erhalten bleibt, sondern auch den Bewohnerinnen und Bewohnern von Gablitz“, meint Nui. Hin und wieder könnte sie sich vorstellen, thailändische Speisen als Empfehlung des Tages auf die Karte zu setzen, der Fokus bleibt aber auf österreichischer Küche. „Das ist jetzt noch nicht spruchreif“, sagt sie.

Lokal so weiterführen, wie bisher

Dass das Lokal so weitergeführt wird, wie es die letzten Jahre geführt wurde, ist vor auch Roman Starnberger sehr wichtig. „Ich habe das Gasthaus vor elf Jahren am 1. April 2012 von meinem Vater übernommen und in vierter Generation geführt. Mir ist wichtig, dass es genauso weitergeführt wird, wie wir es betrieben haben, als altes Wirtshaus“, freut sich Starnberger, mit Nui Masong eine würdige Nachfolgerin gefunden zu haben.

Private und gesundheitliche Gründe zwangen Starnberger, das Lokal zu verpachten. Wichtig war ihm dabei auch, dass es als Wirtshaus weitergeführt wird. „Ein altes Wirtshaus fehlt. Wir wollten es deshalb nicht verkaufen und auch keine Wohnungen bauen lassen“, erklärt Starnberger und betont: „Ich wünsche mir, dass es so weitergeht und das Gasthaus ein Treffpunkt für die Gablitzerinnen und Gablitzer sowie die Vereine bleibt.“

Große Freude mit der Übernahme hat auch Bürgermeister Michael Cech (ÖVP). „Ich freue mich riesig, dass diese beliebte Gablitzer Tradition fortgesetzt wird“, sagt der Ortschef und ergänzt: „Das Lokal ist besonders für Vereine, aber auch Familien und ältere Gablitzerinnen und Gablitzer besonders wichtig und deshalb freue ich mich, dass es trotz bekanntem Lokalsterben eine Zukunft hat. Deshalb hoffe ich auf riesen Erfolg, und dass die Gablitzerinnen und Gablitzer der Gastronomin eine Chance geben und dem Schreiber treu bleiben.“