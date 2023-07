Daniel Weß ist neuer Stellvertreter der Pressbaumer Feuerwehr

Daniel Weß wurde zum neuen Kommandant-Stellvertreter der Pressbaumer Feuerwehr gewählt. Weß ist seit Oktober 2018 bei der Feuerwehr, in den vergangenen Jahren hatte er die Funktion als Zeugmeister inne und hat auch bei der Jugendfeuerwehr sowie bei der Grundausbildung mitgearbeitet. „Ich habe einige Nebenfunktionen vom Kommando übernommen, um dieses zu entlasten. Da mich diese Arbeit sehr interessiert hat, spielte ich nach dem Rücktritt von Altkommandant Georg Krauss mit dem Gedanken, mich aufstellen zu lassen“, so Weß. Aufgrund der großen Unterstützung seiner Kameraden und deren Zuspruch sowie der Unterstützung seiner Frau habe er den Gedanken in die Tat umgesetzt.

Hauptberuflich ist Weß beim Bundesheer in einer Kommandantenfunktion tätig. „Somit denke ich, dass ich die notwendigen Führungsqualitäten aufweisen kann“, fügt der neue Kommandant-Stellvertreter hinzu. Die Neuwahlen sind notwendig geworden, weil der bisherige Stellvertreter Michael Uetz vor wenigen Wochen zum neuen Kommandanten gewählt wurde.

Zwischen zwei Kandidaten entscheiden mussten die Kameraden aber nicht. Laut Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner gab es zwei Wahlvorschläge, eine Person hatte die Kandidatur aber zurückgezogen.

Neben Kommandant und Stellvertreter muss im Kommando heuer aber auch noch der Verwalter neu besetzt werden. Wie berichtet wird der bisherige Leiter des Verwaltungsdienstes Bernhard Mlynek aufgrund einer beruflichen Veränderung Pressbaum verlassen. „Es wird demnächst entschieden, wer ihm nachfolgt“, so Kommandant Uetz.